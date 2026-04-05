Adani sulla crisi Italia: "Altro che costruire, serve distruggere. Affidiamoci a Pep Guardiola"

"Non è più tempo di costruire, è l'ora di distruggere: tutto". A pochi giorni dall'ennesima mancata qualificazione al Mondiale della Nazionale italiana, l'ex difensore e noto opinionista Daniele Adani è netto su ciò che serve per risollevare un movimento reduce dal terzo fallimento consecutivo. In un editoriale pubblicato tra le colonne del Corriere della Sera, Adani non ha dubbi su chi può essere l'uomo a cui affidare questo nuovo percorso: Pep Guardiola.

"Nessuno ha la sua credibilità e la sua influenza nel mondo", scrive Adani, che poi aggiunge: "Il tecnico catalano ha cambiato la storia calcistica di tre Paesi, prima della Spagna, con l’influenza del suo Barcellona, poi la Germania tramite il suo Bayern e infine l’Inghilterra col City. Guardiola ha avuto la sensibilità e quella rara intelligenza dei grandi che gli ha permesso di non fotocopiare il suo modello originario e distribuirlo per ogni Paese, ma ha adattato la sua filosofia, senza mai perderne lo spirito, ai nuovi mondi".

Non è un mistero come Guardiola ami l'Italia: scelse la Serie A, il Brescia, per nella fase finale della propria carriera e ci torna ogni volta che ne ha la possibilità. Per questo, pur essendo un tecnico straniero, non sarebbe un uomo che non ha mai 'masticato' calcio italiano. "Questo nuovo percorso calcistico di Pep - continua Adani - ovviamente deve coinvolgere le giovanili, la loro formazione, grande problema spesso nascosto in questi anni con la propaganda dei risultati. Che però lasciano il tempo che trovano. L’Italia ha vinto l’Europeo under 17 del 2024 battendo nettamente in finale il Portogallo: peccato che di lì a qualche mese Rodrigo Mora, Quenda e Joao Simoes giocavano in pianta stabile in Porto e Sporting Lisbona, dei nostri siamo ancora in attesa…".

Infine, la chiosa: "Distruggere il tempio si può e si deve, sarà difficile ricostruirlo in tre giorni, sarebbe già un lusso farlo in tre anni, ma la resurrezione del calcio italiano deve passare attraverso l’opera del più grande dei profeti del calcio mondiale".