Lecco, Urso: "Qui per dimostrare il mio valore, voglio dare una mano"

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Vicenza, il centrocampista del Lecco Oliver Urso ha parlato in sala stampa sottolineando la sua soddisfazione per l’impatto avuto con la nuova realtà: “Sono venuto a Lecco per cercare di dimostrare che posso dare una mano e sono molto contento di riuscirci”, ha dichiarato.

Urso ha poi analizzato la gara: “Partita molto complicata per entrambe le squadre, loro non sono venuti qui a fare una passeggiata. Siamo contenti perché abbiamo dimostrato il vero Lecco contro una prima in classifica”.

Sul suo percorso di inserimento: “C’è da pedalare parecchio, ma arrivando dopo è più semplice grazie a compagni che si conoscono già e hanno un’idea chiara di gioco”.

Il centrocampista ha speso anche parole di grande stima per gli avversari: “Costa è un giocatore incredibile, tra i 2-3 migliori nel ruolo. Il Vicenza è una squadra bella da affrontare, ti dà stimoli importanti”.

Infine, sulla scelta di approdare a Lecco: “Quando si è presentata l’opportunità sono andato a vedere alcune partite e mi è piaciuto il progetto. Mi è sembrata la scelta giusta”.