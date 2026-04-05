TMW Sampdoria, guardare solo avanti: alle porte sei finali per raggiungere la salvezza

Sei partita alla fine. Sei finali. La Sampdoria cerca punti preziosi per raggiungere la salvezza. E lo farà dalla prossima gara casalinga in programma domani alle 17.15 al "Ferraris" contro l'Empoli. Due punti di distanza, due punti di vantaggio per i toscani ma la consapevolezza nella compagine blucerchiata di poter ottenere bottino pieno davanti a quasi 25mila tifosi, dato provvisorio che potrà certamente aumentare, e soprattutto dopo il successo preziosissimo ottenuto prima della sosta per le Nazionali contro l'Avellino.

Non pensare agli errori

Non guardarsi indietro. E' questa la priorità in tutto l'ambiente ed è quello che filtra dalle parti del "Mugnaini". Mettersi alle spalle i tanti, decisamente troppi, errori compiuti a partire dal mercato estivo e remare tutti nella stessa direzione. I punti adesso iniziano a pesare e ogni errore non viene perdonato in un mese, quello di aprile appunto, che sarà decisivo per i verdetti in cadetteria.

Più verticalità

E lo stesso Attilio Lombardo vuole guardare avanti come modo di giocare. Nessun passaggio indietro consentito, ai limiti del possibile ovviamente, testa alta e cercare la verticalizzazione. Lo chiede lo staff ai giocatori nel corso degli allenamenti. "Avanti! Avanti!", si ode mentre i ritmi sono alti in quella che è stata una pausa in cui la squadra tecnica e quella in campo ha cercato di stringersi ancora. Per condurre in porto la barca della Sampdoria.