Serie B, il programma della 33ª giornata: oggi in campo Frosinone e Palermo

Fra domani e la giornata di Pasquetta la Serie B scenderà in campo per la trentatreesima giornata di campionato che vede molti scontri diretti soprattutto per la zone retrocessione.

Scontri diretti - Le sfide salvezza si giocheranno tutte lunedì con Mantova-Virtus Entella e Reggiana-Pescara, con quest’ultima che metterà di fronte ultime e penultima del campionato, che apriranno le danze alle ore 15:00. A seguire ci sarà la Sampdoria che ospiterà l’Empoli in uno scontro fra grandi deluse della stagione, mentre a chiudere la giornata sarà il derby fra una Carrarese che in caso di vittoria potrebbe guardare ai play off, e uno Spezia dove mister D’Angelo vuole compiere un’altra impresa memorabile.

Le altre sfide - Ad aprire la giornata sarà il Frosinone secondo in classifica che ospiterà allo Stirpe un Padova che deve ancora cercare punti salvezza e ha cambiato il tecnico. Per i ciociari una vittoria vorrebbe dire agganciare almeno per una sera il Venezia al primo posto. A seguire invece ci sarà una sfida tutta ‘made in sud’ fra Palermo e Avellino. Nella giornata di lunedì invece toccherà a Monza, impegnato in casa del Catanzaro, e Venezia, in casa contro la Juve Stabia. Infine il Bari ospiterà il Modena, mentre il Cesena se la vedrà col SudTirol per una sfida dal sapore di play off.

SERIE B - 33ª GIORNATA

Domenica 5 Aprile

Ore 17:15

Frosinone-Padova

Ore 19:30

Palermo-Avellino

Lunedì 6 Aprile

Ore 12:30

Cesena-SudTirol

Ore 15:00

Bari-Modena

Catanzaro-Monza

Mantova-Virtus Entella

Reggiana-Pescara

Venezia-Juve Stabia

Ore 17:15

Sampdoria-Empoli

Ore 19:30

Carrarese-Spezia

Classifica

Venezia 68 (32 partite giocate)

Monza 65 (32)

Frosinone 65 (32)

Palermo 61 (32)

Catanzaro 52 (31)

Modena 50 (31)

Juve Stabia 45 (32)

Cesena 43 (32)

Carrarese 39 (32)

Avellino 39 (32)

Sudtirol 38 (32)

Empoli 36 (32)

Mantova 34 (32)

Padova 34 (32)

Sampdoria 34 (32)

Virtus Entella 34 (32)

Bari 31 (32)

Spezia 30 (32)

Reggiana 30 (32)

Pescara 29 (32)