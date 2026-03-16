Serie B, gli arbitri della 31ª giornata: Dionisi a Palermo, Crezzini per il derby veneto

Sono stati annunciati gli arbitri per la trentunesima giornata di Serie B che si giocherà fra domani e mercoledì. A Palermo per la sfida play off ci sarà Dionisi, mentre Crezzini sarà il direttore di gara del derby Venezia-Padova. A Massimi lo scontro salvezza fra Spezia ed Empoli, mentre l'altra sfida per non retrocedere fra Carrarese e Sampdoria sarà arbitrata da Abisso, Maresca infine sarà di scena a Frosinone per la sfida fra i ciociari e il Bari. Queste tutte le designazioni arbitrali:

Palermo – Juve Stabia H 19:00

Dionisi

Rossi C. - Barone

Iv: Rispoli

Var: Serra

Avar: Gualtieri

Catanzaro - Modena H. 20:00

Piccinini

Mastrodonato - Politi

Iv: Arena

Var: Ghersini

Avar: Santoro

Mantova - Cesena H. 20:00

Zanotti

Cortese - Regattieri

Iv: Cerbasi

Var: Giua

Avar: Prontera

Reggiana - Monza H. 20:00

Mucera

Di Giacinto – El Filali

Iv: Turrini

Var: Di Paolo

Avar: Nasca

Spezia - Empoli H. 20:00

Massimi

Ricci - Miniutti

Iv: Tremolada

Var: Meraviglia

Avar: Volpi

Venezia - Padova H. 20:00

Crezzini

Giuggioli - Grasso

Iv: De Angeli

Var: Marini

Avar: Baroni

Frosinone - Bari Mercoledì 18/03 H. 19:00

Maresca

Baccini - Fontani

Iv: Feliciani

Var: Paterna

Avar: Cosso

Avellino - Sudtirol Mercoledì 18/03 H. 20:00

Galipò

Niedda - Pascarella

Iv: Madonia

Var: Monaldi

Avar: Di Vuolo

Carrarese - Sampdoria Mercoledì 18/03 H. 20:00

Abisso

Biffi - Scarpa

Iv: Perri

Var: Maggioni

Avar: Paganessi

Pescara – Virtus Entella Mercoledì 18/03 H. 20:00

Pezzuto

Palermo - Colaianni

Iv: Mastrodomenico

Var: Aureliano (On Site Stadio Adriatico Pescara)

Avar: Rutella (On Site Stadio Adriatico Pescara)