Serie B, gli arbitri della 31ª giornata: Dionisi a Palermo, Crezzini per il derby veneto
Sono stati annunciati gli arbitri per la trentunesima giornata di Serie B che si giocherà fra domani e mercoledì. A Palermo per la sfida play off ci sarà Dionisi, mentre Crezzini sarà il direttore di gara del derby Venezia-Padova. A Massimi lo scontro salvezza fra Spezia ed Empoli, mentre l'altra sfida per non retrocedere fra Carrarese e Sampdoria sarà arbitrata da Abisso, Maresca infine sarà di scena a Frosinone per la sfida fra i ciociari e il Bari. Queste tutte le designazioni arbitrali:
Palermo – Juve Stabia H 19:00
Dionisi
Rossi C. - Barone
Iv: Rispoli
Var: Serra
Avar: Gualtieri
Catanzaro - Modena H. 20:00
Piccinini
Mastrodonato - Politi
Iv: Arena
Var: Ghersini
Avar: Santoro
Mantova - Cesena H. 20:00
Zanotti
Cortese - Regattieri
Iv: Cerbasi
Var: Giua
Avar: Prontera
Reggiana - Monza H. 20:00
Mucera
Di Giacinto – El Filali
Iv: Turrini
Var: Di Paolo
Avar: Nasca
Spezia - Empoli H. 20:00
Massimi
Ricci - Miniutti
Iv: Tremolada
Var: Meraviglia
Avar: Volpi
Venezia - Padova H. 20:00
Crezzini
Giuggioli - Grasso
Iv: De Angeli
Var: Marini
Avar: Baroni
Frosinone - Bari Mercoledì 18/03 H. 19:00
Maresca
Baccini - Fontani
Iv: Feliciani
Var: Paterna
Avar: Cosso
Avellino - Sudtirol Mercoledì 18/03 H. 20:00
Galipò
Niedda - Pascarella
Iv: Madonia
Var: Monaldi
Avar: Di Vuolo
Carrarese - Sampdoria Mercoledì 18/03 H. 20:00
Abisso
Biffi - Scarpa
Iv: Perri
Var: Maggioni
Avar: Paganessi
Pescara – Virtus Entella Mercoledì 18/03 H. 20:00
Pezzuto
Palermo - Colaianni
Iv: Mastrodomenico
Var: Aureliano (On Site Stadio Adriatico Pescara)
Avar: Rutella (On Site Stadio Adriatico Pescara)
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