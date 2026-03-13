TMW Radio Scudetto, chi rischia di più tra Inter e Milan nel weekend? Il parere degli ospiti

Inter-Atalanta e Lazio-Milan in questo weekend di Serie A. Chi rischia di più in questa corsa allo Scudetto? Ecco il pensiero degli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Vedo il riscatto dell'Inter, ma dicevo così anche prima del derby e poi ha deluso. L'Atalanta deve tirare fuori una prestazione d'orgoglio.

Daniele Garbo: "Il Milan, rischia di non vincere e anche un pareggio sarebbe un risultato negativo".

Massimo Bonanni: "Il Milan. Per me vince bene l'Inter contro l'Atalanta. La Lazio è in un momento particolare e oggi il Milan è superiore".

Paolo De Paola: "Me la sento male per l'Atalanta, ho la sensazione che il contraccolpo psicologico possa esserci. Ha preso sei gol, non vedo come possa riprendersi subito. Credo rischi di più il Milan a Roma. Ha vinto il derby, con il gol poi è emerso il solito Allegri. Il Milan non può pensare sempre di portare a casa le partite così".

Simone Braglia: "Vedo un'ulteriore imbarcata dell'Atalanta. L'Inter, dopo il ko contro il Milan, se recupera qualche giocatore non c'è partita. Per me il Milan ha vinto il campionato domenica scorsa. I due derby valgono il campionato per il Milan, in questo senso. Così ha vinto il suo campionato. Il Milan con la Lazio rischia".

Massimo Orlando: "Secondo me il ko di Champions avrà ripercussioni per l'Atalanta. Hanno fatto un capolavoro ad arrivare lì, ma mi da la sensazione che questa squadra non abbia più la forza per giocarsi la Champions. Rischia però di più il Milan. La Lazio, anche se ha molti problemi, ha un allenatore molto bravo e può metterti in difficoltà. Il Milan poi avrà assenze pesanti, e ci sarà di nuovo il pubblico".