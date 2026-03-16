Marchegiani attacca tutta la difesa del Milan: "Estupinan ha sbagliato, ma Pavlovic e De Winter?"

Intervenuto durante Sky Calcio Club-L'Originale, l'ex portiere biancoceleste Luca Marchegiani ha commentato la sconfitta del Milan sul campo della Lazio: "Considerando le assenze della Lazio, il Milan si aspettava una partita meno tosta, invece i biancocelesti hanno fatto un partita bellissima. Stavolta il Milan è mancato clamorosamente sulle fasce laterali, un po’ per Pulisic e Leao, un po’ per Estupinan, protagonista in negativo, e Saelemaekers. C'è stato poco gioco sugli esterni. Anche quando è entrato Fullkrug, è vero che c’è stata qualche mischia, ma non c’è stata fluidità di gioco".

Sulla prestazione deludente di Rafael Leao Marchegiani ha poi aggiunto: "Leao ha fatto una brutta partita, ma mi aspettavo un Milan con la possibilità di accorciare…La Lazio ha fatto una partita eroica. Senza sostituzioni, con Patric centrocampo, con un portiere alla seconda partita in Serie A... Con fuori Romagnoli, leader emotivo".

Infine, un'ultima battuta sul gol partita di Isaksen: "Il gol che ha preso il Milan non lo devi prendere con nessun difensore. Estupinan ha sbagliato, ma Pavlovic? De Winter? Dove sono? Hanno interpretato come se…non lo so".