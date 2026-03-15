Roma Femminile, Antoine: "Peccato per il risultato, ma grande atteggiamento della squadra"

La difensora della Roma Femminile Maya Antoine ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club dopo il pari per 1-1 della Roma Femminile contro la Fiorentina. Ecco le sue parole raccolte da Vocegiallorossa.it.

Possiamo dire, Maya, che il risultato non rispecchia ciò che abbiamo visto oggi in campo?

"Sì, penso si possa dire. Abbiamo sicuramente avuto molte occasioni per chiudere la partita, soprattutto all’inizio del secondo tempo. Però posso solo fare i complimenti alle ragazze per l’impegno. Eravamo lì a lottare, non ci siamo fermate, abbiamo continuato a giocare senza mai mollare. È un peccato per il risultato, ma posso davvero solo apprezzare lo sforzo e l’atteggiamento della squadra".

Queste sono le tue prime partite: come ti senti?

"Onestamente mi sento molto bene. Giocare con queste ragazze è fantastico: il ritmo è molto alto, l’intensità è grande e anche le attaccanti delle altre squadre hanno tanta qualità tecnica, quindi per noi difensori diventa davvero difficile. Però mi sto divertendo molto in campo e non vedo l’ora di giocare le prossime partite".

Adesso bisogna concentrarsi sulla prossima sfida contro la Lazio.

"Sì, sarà la quarta volta che le affrontiamo quest’anno. Penso che tutte siano sempre entusiaste di giocare contro la Lazio. Sarà un’altra partita difficile, ma siamo pronte."