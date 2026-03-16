Tre passi verso l'obiettivo: con De Rossi 27 punti e quarto miglior attacco della Serie A

Tre punti d'oro per il Genoa. Arrivati in trasferta, in uno scontro diretto e sette giorni dopo la vittoria esaltante contro la Roma che avrebbe potuto portare ad un inconscio rilassamento. Così non è stato. Daniele De Rossi è stato abile a tenere la barra dritta e alta la tensione con il Genoa che esce dal "Bentegodi" con una vittoria che avvicina e di molto la squadra all'obiettivo finale della salvezza. Chiaramente la strada è ancora lunga ma il 2-0 con cui i rossoblù hanno superato il Verona di Paolo Sammarco rappresenta un importante passo, anzi tre come i punti ottenuti, in avanti.

27 punti con De Rossi

Possono esultare gli oltre duemila tifosi che hanno colorato di rossoblù il settore ospiti dell'impianto veneto, facendosi sentire a gran voce ed esultando insieme ai giocatori e al mister al triplice fischio del direttore di gara. Impossibile non riconoscere i meriti del condottiero, del gladiatore De Rossi capace di raccogliere 27 punti nelle partite in cui è stato alla guida del Grifone entrando in simbiosi con l'ambiente con la sua passione e il suo essere genuino a bordo campo.

I numeri

L’ex centrocampista campione del mondo ha cambiato di fatto la squadra raccogliendo sette vittorie e sei pareggi con solo sei sconfitte in 19 partite con il Genoa che sarebbe ottavo a tre punti dalla Roma e a sette dall’Atalanta contando solo questo intervallo di tempo. Il dato che salta all’occhio è quello dei gol fatti con De Rossi, ben 30, il quarto miglior reparto offensivo dietro a Inter, Juventus e Como.