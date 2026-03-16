Cesena, Fusco verso l'addio anticipato: oggi incontrerà il club per la risoluzione del contratto

Che la scelta di affidare la panchina del Cesena ad Ashley Cole non fosse farina del sacco del direttore sportivo Filippo Fusco è emerso nelle ultime ore, segnale che ormai il rapporto fra club e dirigente è arrivato agli sgoccioli e potrebbe addirittura finire con qualche mese d’anticipo sulla naturale scadenza.

Fusco infatti non era d’accordo sull’esonero di Michele Mignani, che godeva fra l’altro dell’appoggio della squadra, e comunque aveva sondato altre piste come quelle che portavano a Guido Pagliuca e al grande ex Pierpaolo Bisoli. Ma la proprietà e in particolare il socio Mike Melby hanno deciso di puntare sull’ex calciatore inglese dallo scarno curriculum come allenatore e alla prima esperienza da solo dopo essere stato vice di Lee Carsley, nell'Inghilterra U21, e Frank Lampard, ad Everton e Chelsea.

Nonostante tutto questo Fusco non si è dimesso dal suo ruolo, ma nella giornata di oggi – come riferisce Il Resto del Carlino - incontrerà la dirigenza per discutere della risoluzione del contratto in scadenza a giugno. Un ruolo, quello di direttore sportivo, che non dovrebbe essere colmato subito, ma solo al termine della stagione quando si deciderà anche il futuro del neo tecnico Cole. Da regolamento infatti la società ha sessanta giorni di tempo per nominare un nuovo ds.