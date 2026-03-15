Roma Femminile, Rossettini: "La squadra ha voglia di arrivare alla fine ottenendo il massimo"

Al termine di Roma-Fiorentina 1-1, il tecnico delle giallorosse Luca Rossettini ha parlato ai microfoni di Vocegiallorossa.it. Ecco le sue dichiarazioni sulla partita.

Si aspettava tutte queste difficoltà?

“Sinceramente no, ho visto la squadra che aveva recuperato energie, non siamo risuciti a trovare quelle situazioni che avevamo preparato con qualità. È mancata brillantezza e forza nelle gambe nelle transizioni e questo, alla lunga, ci ha creato delle difficoltà nella gestione della gara. Andar sotto è stata una bella botta, ma la squadra ha reagito, abbiamo serrato i ranghi nello spogliatoio, abbiamo fatto qualche cambiamento, e poi importantissimo è il contributo di chi è entrato nel secondo tempo, ha dato un’iniezione di energia che era quello di cui avevamo bisogno e questo è un segnale importante”

Ha parlato di questo mese importante, cosa farà la differenza alla fine?

“Sono partite difficili, da affrontare una dopo l’altra col massimo della voglia e dell’energia. Non so cosa farà la differenza, la squadra ha voglia di arrivare alla fine di questo miniciclo cercando di ottenere il massimo. Oggi purtroppo non ci siamo riusciti, contro una squadra che sta lottando per un obiettivo importante. Ci prendiamo molto serenamente il risultato, che non era scontato rimettere in piedi, rimaniamo imbattute e ci presentiamo al derby cercando di ricaricare le energie in un momento topico della stagione con fiducia e voglia di rimetterci sulla strada giusta”.