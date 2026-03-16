Abodi: "Bastoni è stato lucido. Ma sul premio Rosa Camuna qualche distrazione"

Continua a far discutere l'episodio della simulazione ammessa da Alessandro Bastoni durante Inter-Juventus nel momento in cui è stato espulso il difensore juventino Kalulu dal campo per doppia ammonizione. Un tema che torna di attualità con il fatto che a breve ci saranno le convocazioni di Gattuso per il Playoff di qualificazione ai Mondiali dell'Italia.

Una sorta di 'questione morale' sulla quale si esprime anche Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e per i Giovani, a margine dell'inaugurazione di un parco giochi a Cologno Monzese. Di seguito le sue dichiarazioni riprese da Sport Mediaset: "Io credo che si viene convocati non soltanto per le qualità tecniche ma anche per le qualità comportamentali. Bastoni ha avuto la lucidità di ammettere di aver sbagliato".

Quindi prosegue Abodi, commentando anche i fischi degli stadi di Serie A ai danni proprio di Bastoni, dopo l'episodio succitato: "Non faccio il maestro di cerimonia e ognuno fa quanto ritiene opportuno, ma credo che il rispetto sia un fattore supremo e questo si manifesti nei comportamenti dei protagonisti e in quelli di chi da loro prende esempio. Il pubblico è parte del protagonismo sportivo, a certi livelli si gioca per il pubblico e non per se stessi. Ci sono diritti, contrattualmente sanciti, ma anche dei doveri. Reciproci".

In conclusione, ad Abodi è stato chiesto conto anche del fatto che Regione Lombardia abbia deciso di assegnare a Bastoni il premio Rosa Camuna: "Rispetto la decisione ma c'è stata qualche distrazione".