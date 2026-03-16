Serie B, i migliori giocatori dopo la 30ª giornata: Ghedjemis stabile in vetta
Trentesima giornata di Serie B in archivio con il testa a testa in vetta fra Venezia e Monza che continua. I lagunari non superano la nuova Sampdoria di Lombardo e i brianzoli ne approfittano schiantando il Palermo nbel big match di giornata. Sale, invece, a otto il numero dei risultati utili consecutivo del Catanzaro che supera il Padova all'Euganeo, mentre il Modena ritrova la vittoria contro uno Spezia claudicante. Bene, infine, anche il nuovo Avellino di Ballardini, alla seconda vittoria di fila, e il Bari che mette a referto la terza vittoria nelle ultime quattro giornate.
Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica generale dei migliori 20 giocatori del campionato cadetto dopo la trentesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Ghedjemis (Frosinone) 6.62 (30)
2. Busio (Venezia) 6.54 (28)
3. Yeboah (Venezia) 6.52 (25)
4. Joronen (Palermo) 6.50 (29)
5. Calò (Frosinone) 6.48 (29)
6. Schiavi (Carrarese) 6.39 (23)
7. Santoro (Modena) 6.38 (30)
8. Tiritiello (Virtus Entella) 6.38 (20)
9. Doumbia (Venezia) 6.35 (27)
10. Pohjanpalo (Palermo) 6.33 (29)
11. Pérez (Venezia) 6.31 (24)
12. Cissè (Catanzaro) 6.31 (21)
13. Pigliacelli (Catanzaro) 6.30 (30)
14. Koutsoupias (Frosinone) 6.30 (28)
15. Azzi (Monza) 6.30 (28)
16. Svoboda (Venezia) 6.30 (20)
17. Pittarello (Catanzaro) 6.29 (21)
18. Massolin (Modena) 6.29 (21)
19. Berti (Cesena) 6.28 (29)
20. Zanimacchia (Modena) 6.28 (29)
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