TMW Roma Femminile e maschile in campo insieme, i tifosi protestano: "Rispetto"

Domenica particolare per la Roma, con la prima squadra maschile guidata da Gian Piero Gasperini e la formazione femminile allenata da Luca Rossettini impegnate in contemporanea alle 18:00. I giallorossi affrontano il Como, mentre le giallorosse scendono in campo contro la Fiorentina Women.

La coincidenza degli orari non è passata inosservata ai tifosi presenti allo stadio Stadio Tre Fontane, impianto che registra la maggiore affluenza di tutta la Serie A Femminile. Sugli spalti è comparso uno striscione eloquente: “Rispetto per il calcio femminile”, a testimonianza del malcontento per una scelta che, secondo molti sostenitori, penalizza la visibilità della squadra femminile.

Non si tratta nemmeno di un caso isolato. Una situazione simile si era già verificata pochi giorni prima, quando la Roma Femminile era impegnata in Coppa Italia contro l’Inter Women, mentre la squadra maschile con Bryan Cristante e compagni è scesa in campo appena 45 minuti dopo contro il Bologna in UEFA Europa League. Una sovrapposizione che continua a far discutere e che riaccende il tema della programmazione delle partite, con molti tifosi che chiedono maggiore attenzione e rispetto per il movimento del calcio femminile.