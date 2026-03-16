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De Paola: “Non avrei dato il rigore su Frattesi. Juventus in grande crescita”

De Paola: “Non avrei dato il rigore su Frattesi. Juventus in grande crescita”TUTTO mercato WEB
Oggi alle 12:32Serie A
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Paolo De Paola è intervenuto nel settimanale appuntamento con l'Editoriale. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Tmw Radio.

Che fotografia si può fare sulla lotta la quarto posto dopo?
"Il Como ha offerto una prestazione migliore contro la Roma, indipendentemente dall'eccessiva espulsione di Wesley. La squadra di Fabregas però non è sempre stata regolarissima, sia nel cammino in casa che in quello fuori casa. Vedremo se riuscirà a mettersi in piena competizione contro questa Juventus. I bianconeri dal canto loro sono rientrati alla grande e ora si trovano ad un solo punto dal quarto posto. Credo che la sfida decisiva per far fare un allungo alla squadra di Spalletti possa essere proprio lo scontro del Como con l'Inter".

Che Juventus hai visto contro l'Udinese?
"La Juventus mi è piaciuta, trovo sempre bello il feeling tra giocatori e allenatore. Mi è piaciuto anche il cambio in corsa di posizioni fra Yildiz e Boga, posto che preferisco quest'ultimo a David e Openda. Le bocciature di questi due insieme a Zhegrova sono evidenti ormai. Io vedo una squadra in forma, capace di poter conquistare il quarto posto".

La Roma rischia di uscire dalla lotta per il quarto posto?
"Ancora no, però ormai ogni partita diventa decisiva. Aver perso questo confronto pesa enormemente. Ormai tutte le squadre di alta classifica si stanno preparando al tour de force, quindi non sarà raro vedere vittorie a raffica per le squadre di testa. Perdere o pareggiare determinate partite può essere indicativo. La Roma a questo punto come alternativa può puntare ad arrivare fino in fondo all'Europa League".

Inter-Atalanta è stata una partita che ha fatto molto discutere. Che impressioni ti sei fatto?
"La verità è che alla fine ha incrementato il vantaggio dalla seconda. Fra l'espulsione di Chivu e la rabbia per l'arbitraggio di Manganiello il più otto dal Milan rimane comunque significativo. Il Napoli invece non lo considero. Più che altro la grande occasione in questo caso l'ha mancata proprio il Milan. È pazzesco come i rossoneri nelle partite importanti non riescano ad essere decisivi. Questo deriva anche dall'impostazione statica e ripetitiva del gioco. Ieri poi si è percepita l'assenza di Rabiot, anche se qui si torna ai soliti discorsi: se il Milan vince è merito di Allegri, ma se perde è colpa del mercato. I rossoneri potevano giocarsi la chance scudetto ma le occasioni importanti, anche contro squadra non irresistibili, le ha sempre sciupate".

Che giudizio dai degli episodi discussi a San Siro?
"Io su Dumfries la spinta la vedo. L'olandese inciampa sulle proprie gambe, ma viene sbilanciato Da Sulemana. Ci sono giocatori che a volte si lasciano andare per mancanza di appoggi, ma stavolta il giocatore viene proprio buttato giù. Su Frattesi invece siamo al limite, il rigore poteva essere assegnato, così come no. Io in quei casi non darei mai rigore".

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