Vicenza, stasera la promozione matematica in B? basta vincere contro l'Inter U23

Il momento è arrivato. Questa sera alle 20:30, lo stadio 'Menti' sarà il teatro di una partita che potrebbe entrare nella storia recente del Vicenza: contro l'Inter U23, ai biancorossi basterà una vittoria per conquistare la promozione matematica in Serie B con sei turni di anticipo.

Il match point è stato consegnato dall'Union Brescia venerdì sera. Lo 0-0 tra Alcione e le Rondinelle, in piena emergenza, ha ufficialmente aperto il conto alla rovescia per il LaneRossi. Con il Vicenza a 75 punti e il Brescia a 57, il distacco è di 18 lunghezze. Al termine della 32ª giornata mancheranno solo 6 partite, ovvero 18 punti disponibili: in caso di vittoria biancorossa, la promozione sarebbe matematica.

Attenzione però: il pareggio non basterà al Vicenza. Con un solo punto i biancorossi tornerebbero a +18 sul Brescia, ma la promozione non sarebbe ancora matematica: in caso di arrivo a pari punti, gli scontri diretti sono la prima discriminante e la gara di ritorno tra le prime due non si è ancora giocata — all'andata era finita 1-1 a Brescia.

C'è grande attesa in città. Il Menti si annuncia tutto esaurito, e la Curva Sud, per celebrare anche i 124 anni del club, ha invitato tutti i tifosi a portare allo stadio una casacca o una sciarpa per animare la coreografia.

In panchina di fronte ci sarà un volto tutt'altro che sconosciuto: l'Inter U23 è guidata da Stefano Vecchi, che nelle ultime due stagioni in biancorosso ha solo sfiorato la promozione. Gallo ha voluto riconoscere il suo contributo: "Questo risultato è figlio anche di chi ha lavorato prima di me".

Il tecnico biancorosso ha però chiesto ai suoi di non lasciarsi trascinare dall'euforia: "L'entusiasmo è giusto che ci sia, ma dobbiamo esaltare il pubblico con una prestazione di grande livello, con attenzione e anche con capacità di soffrire". Quattro anni dopo la retrocessione, Vicenza è a novanta minuti dal ritorno in Serie B.