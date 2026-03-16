Rufini verso l'acquisto della Salernitana: chi è l'imprenditore che ha rilanciato Olidata

Il quotidiano Il Mattino nell’edizione odierna ha spiegato che in casa Salernitana è ormai a un passo il passaggio di proprietà fra l’attuale patron Danilo Iervolino e l’imprenditore Cristiano Rufini, amministratore e socio unico di Antarees Srl. Una transizione che è già stata comunicata alla FIGC attraverso l'advisor Sarandrea, affiancato dal commercialista Bifolco, con la documentazione inviata alla federazione la scorsa settimana: un passaggio che certifica come l'operazione sia ormai in dirittura d’arrivo.

Chi è Cristiano Rufini

Rufini è un imprenditore romano attivo nell’innovazione tecnologica con interessi che vanno dall’Information Technology fino alla cybersecurity passando per l’intelligenza artificiale e i servizi digitali. In particolare Rufini è stato colui che ha rilanciato il gruppo Olidata, storica società fondata nel 1982 a Cesena e che ha costruito negli anni una presenza internazionale che spazia dall’Europa all’America del Sud fino al Nord Africa. Con il suo arrivo ai vertici della società è stato infatti avviato un percorso di rilancio puntando su cloud computing, sicurezza informatica e tecnologie emergenti. Una fase che ha portato all’ingresso della società israeliana CGI Group, specializzata nella gestioni delle crisi aziendali e della sicurezza. Un imprenditore digitale dunque che potrebbe portare con sé determinate competenze in un mondo del calcio che sempre più si sta aprendo al ruolo della tecnologia.

Rufini è laureato in Scienze della Comunicazione con specializzazione in Comunicazione d’Impresa e Marketin presso La Sapienza di Roma (anno 2004) e vanta un Master Universitario di II Livello in ‘Strategia Globale e Sicurezza’ presso l’Università di Torino IASD – Istituto Alti Studi per la Difesa, nel 2024

La trattativa

Non sarà Olitada ad acquistare direttamente il club, anche se potrebbe poi entrare nell’operazione come sponsor principale, ma la società Antarees in un’operazione da 7,5 milioni di euro. L'accordo include alcune clausole variabili legate ai risultati sportivi: 6 milioni di euro andrebbero a Iervolino in caso di promozione in Serie B, ai quali si aggiungerebbero altri 6 milioni se la Salernitana dovesse successivamente raggiungere la Serie A. I termini temporali di validità di queste clausole non sono stati resi noti.