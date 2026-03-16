Udinese, si ferma ai box Buksa. Nuovo problema al polpaccio per l'attaccante

Brutte notizie per l'Udinese e per il suo allenatore Kosta Runjaic, che perde una pedina per il proprio reparto d'attacco.

Si ferma ai box il centravanti polacco Adam Buksa, vittima di una lesione nella zona del polpaccio, come fatto sapere direttamente dall'Udinese mediante la pubblicazione di un report medico ufficiale: "Udinese Calcio comunica che Adam Buksa ha riportato una lesione miofasciale al soleo del polpaccio sinistro. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimana per settimana e rientrerà dopo la sosta nazionali".

I numeri di Buksa in questa stagione con l'Udinese. Il 2025/26 in bianconero del centravanti polacco classe 1996 lo ha visto scendere in campo con la casacca dei friulani in 21 partite ufficiali tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno 2 gol. Entrambi in campionato. Ora però per lui arriva il tempo di fermarsi un po' ai box.

Non è tra l'altro il primo infortunio nella stagione di Buksa. Il 29enne attaccante si è infatti fermato a fine settembre per 10 giorni a causa della frattura dello zigomo, saltando una partita, e poi ha passato più di un mese fermo tra gennaio e febbraio per un altro problema al polpaccio, saltando 6 partite.