Tre gol consecutivi per Petagna: non accadeva da sei anni. E ora punta alla doppia cifra col Monza

Era da sei anni che Andrea Petagna non riusciva a trovare la via del gol il tre gare consecutive come successo in questo mese di marzo con la maglia del Monza. Il centravanti classe ‘95 infatti ha messo il suo nome sul tabellino contro Cesena, Spezia e Palermo portando a sette le marcature complessive di una stagione segnata da qualche problema fisico che non gli aveva permesso di avere quella continuità che sta trovando in queste ultime settimane.

Un Petagna così decisivo e continuo a Monza non l’avevano mai visto: nella prima stagione infatti furono cinque le sue reti in 32 presenze fra Serie A e Coppa Italia, mentre nella passata stagione il centravanti scese in campo in appena 15 occasioni senza mai trovare la via del gol. Oggi invece sono sette i gol in 19 presenze (ma solamente 605 minuti in campo).

L’ultima volta che Petagna aveva segnato con questa costanza va ricercata nel 2019/20 quando vestiva la maglia della SPAL. Allora i gol al termine della stagione furono 12 in 36 presenze. Oggi, a otto giornate dalla fine, Petagna può concretamente puntare a ritrovare una doppia cifra che gli manca da allora. E magari festeggiare il ritorno in Serie A con la maglia del Monza.