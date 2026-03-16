Inter, Bisseck: "Il Bodø/Glimt sta facendo grandi cose, ma non può essere una scusa"

Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato oggi a Kicker del proprio ruolo in campo nello schieramento di Chivu: "Un certo grado di adattabilità non guasta. Ne trai beneficio e cresci come giocatore. Ho imparato molto nell'ultimo anno e mezzo, sia a livello personale che tattico. Con Nagelsmann i contatti non si sono interrotti. Lavoro ogni giorno per diventare il miglior calciatore possibile. La mia altezza? Può rappresentare una certa minaccia sui calci piazzati. Il mio compito principale, però, è quello di non subire gol, ma segnarne uno ogni tanto non guasta".

Sui contatti col ct tedesco ha aggiunto: "Sono sempre contento quando guarda una o due delle nostre partite e non mi perde di vista. Cosa ci diciamo? Questo preferisco tenerlo per me".

Champions già finita per i nerazzurri:

"Questo è ovviamente molto deludente per i nostri obiettivi come Inter, uscire dalla Champions League in una fase così precoce. Si vede che anche altre squadre hanno avuto problemi contro i norvegesi, ma ovviamente questo non può essere una scusa. Il Bodø/Glimt sta facendo davvero molto bene, soprattutto come squadra unita, e noi purtroppo non siamo riusciti a portare in campo la nostra qualità. È davvero una sensazione molto amara non essere più presenti in questa competizione".