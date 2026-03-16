Inter, risentimento muscolare per Mkhitaryan: l'armeno verrà valutato giorno per giorno

Era uscito acciaccato dalla sfida pareggiata a San Siro dall'Inter contro l'Atalanta e, dopo essersi sottoposto ad esami strumentali nella giornata di oggi, è arrivato il responso: per Henrikh Mkhitaryan si tratta di un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Un problema che dovrebbe privare Cristian Chivu del centrocampista armeno per la trasferta al Franchi contro la Fiorentina, posticipo in programma domenica 22 marzo che chiuderà la 30^ giornata.

Ad annunciarlo è stata la stessa società nerazzurra attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, nel quale specifica che le condizioni del calciatore saranno valutate giorno dopo giorno. Questa la nota: "Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni".

Non si tratta del primo infortunio in stagione accusato da Mkhitaryan, che per un problema alla coscia rimase fuori da fine ottobre a fine novembre. Con la maglia dell'Inter il classe 1989 è sceso in campo per 30 volte in questa stagione contando tutte le competizioni, segnando due gol - entrambi in campionato contro Pisa e Lecce - e fornendo sei assist.