Serie B, la Top11 della 9ª giornata: mamma mia Cissè! Izzo e Mota fuori categoria
Nona giornata di Serie B che va in archivio con un Modena che porta a tre le lunghezze di vantaggio su Monza (terzo successo consecutivo) e Cesena. Cade, invece, il Palermo che ha vinto solo una delle ultime cinque gare di campionato. Vittoria di prestigio per la Carrarese che batte il Venezia al 'Dei Marmi'. In coda prima vittoria dello Spezia in campionato con uno 0-4 in casa dell'Avellino. Primo successo anche per il Catanzaro che supera proprio il Palermo.
Questa la Top11 di TMW dopo la nona giornata di Serie B (modulo: 4-3-1-2)
Cerofolini (Bari) 7.5 - Ordinaria amministrazione fino al 90', quando diventa protagonista assoluto con due interventi prodigiosi che salvano il risultato. Prima respinge di pugno la conclusione violenta di Caprini, poi si supera sull'autorete sfiorata da Darboe, allungandosi in modo straordinario per deviare il pallone destinato alla rete. Reattività felina e concentrazione costante nei momenti chiave della contesa.
Zampano (Modena) 7.0 - Con Zanimacchia formano forse la coppia di esterni migliore del campionato, corre a perdifiato per 90 minuti.
Izzo (Monza) 7.0 - Risulta granitico in difesa e di elevata caratura in attacco, fase che solitamente non occupa. Il suo gol è da stropicciarsi gli occhi.
Zaro (Cesena) 7.0 - Leader. Il migliore della difesa, sempre attento e perfetto nei contrasti.
Carboni (Monza) 7.0 - Gara ordinata e precisa del difensore brianzolo, abile a districarsi in maniera egregia si difensivamente che offensivamente.
Santoro (Modena) 7.5 - Si prende il rigore e serve l'assist per il vantaggio. Decisivo in tutte le azioni chiave, corre e lotta su tutti i palloni.
Zuelli (Carrarese) 7.0 - Perfetto il suo inserimento in occasione della rete del pareggio. Mezzala con licenza di inserirsi spesso nel vivo del gioco.
Bortolussi (Padova) 7.0 - Altra partita di spessore per il centravanti di casa, autore di una doppietta che consente di aggiungere un punto prezioso alla classifica. Bella la giocata con cui smarca Varas, un elegante colpo di tacco che il compagno non sfrutta a dovere.
Cissè (Catanzaro) 7.5 - Grandissimo primo tempo del n. 80. Mette in apprensione prima Diakitè e poi Pierozzi, prima di sbloccare la gara al 45’. Complessivamente la prestazione è incredibile, né Diakitè né Pierozzi riescono a fermarlo.
Mota (Monza) 8.0 - Oltre a svolgere un lavoro sporco e duttile in avanti, ha il grande merito di siglare una preziosa doppietta con gli unici due palloni recapitatogli. Un fuoriclasse per la categoria.
Shpendi (Cesena) 7.5 - Decisivo con un grande gol che mancava da un po', sempre preziosissimo nel tenere su i palloni.
