Promette che non andrà mai alla Juve? Cosa disse Spalletti l'ultima volta che parlò dei bianconeri

Luciano Spalletti è al momento il primo nome per la panchina della Juventus, ma la trattativa tra le parti non sarà semplice. L'idea della Juve è infatti quella di pattuire col nuovo allenatore un contratto fino al termine della stagione per poi valutare serenamente il da farsi. Ben diversa la richiesta del tecnico di Certaldo, che difficilmente potrebbe accettare questo scenario. Le parti sono in contatto in queste ore, con lo stesso Spalletti che in caso di accordo non avrebbe problemi a liberarsi dal vincolo ancora esistente con la Federazione.

Ma quand'è stata l'ultima volta che Spalletti ha parlato della possibilità di allenatore la Juve? Era luglio 2023, quando l'allenatore fresco di scudetto col Napoli intervenne sul futuro dalla sua Certaldo, negando di volersi prendere un anno sabbatico e tenendo aperte le porte persino per la Juventus. C'è un momento specifico da ricordare: qualcuno gli chiede di promettere che non andrà mai alla Juventus e Spalletti risponde così.

"È chiaro che quando si vuole bene a qualcosa bisogna dare ascolto al sentimento e alle cose che fanno piacere a chi vuoi bene. Non si può fare un torto a chi ti vuole bene (il riferimento al Napoli, ndr). È una domanda troppo difficile a cui rispondere ora. Se andrò alla Juve perché ora c'è andato Giuntoli? È un'equazione da poverissimi, da chi non ha argomenti".