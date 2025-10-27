Juve Next Gen, Brambilla vola in prima squadra. Col Renate spazio a Terni?
Mercoledì Massimo Brambilla sarà sulla panchina della Juventus. Ma non quella solita, quella della sua Next Gen, bensì quella della Prima Squadra impegnata all'Allianz Stadium contro l’Udinese, a poche ore dall’esonero di Igor Tudor.
Per quanto riguarda invece la seconda formazione bianconera, impegnata alle 15 del medesimo giorno nel match di Coppa Italia di Serie C in casa del Renate, non si hanno ancora certezze su chi sarà il timoniere.
Tutti gli indizi portano, almeno per il momento, verso Christian Terni, allenatore in seconda di Brambilla, tecnico con il quale collabora dall’estate 2024, quando quest’ultimo ha vissuto una breve esperienza al Foggia prima del ritorno alla Vecchia Signora.
Terni (53 anni) ha nel corso della sua carriera anche una lunga esperienza, durata sei anni, nelle giovanili del Milan.
