Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 9ª giornata: Sottil stacca in vetta
Nona giornata di Serie B che va in archivio con un Modena che porta a tre le lunghezze di vantaggio su Monza (terzo successo consecutivo) e Cesena. Cade, invece, il Palermo che ha vinto solo una delle ultime cinque gare di campionato. Vittoria di prestigio per la Carrarese che batte il Venezia al 'Dei Marmi'. In coda prima vittoria dello Spezia in campionato con uno 0-4 in casa dell'Avellino. Primo successo anche per il Catanzaro che supera proprio il Palermo.
Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la nona giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Sottil (Modena) 6.64 (7)
2. Inzaghi (Palermo) 6.50 (8)
3. Mignani (Cesena) 6.44 (8)
4. Abate (Juve Stabia) 6.44 (8)
5. Andreoletti (Padova) 6.36 (7)
6. Calabro (Carrarese) 6.21 (7)
7. Alvini (Frosinone) 6.21 (7)
8. Dionigi (Reggiana) 6.14 (7)
9. Castori (Südtirol) 6.06 (8)
10. Bianco (Monza) 6.00 (8)
11. Chiappella (Virtus Entella) 6.00 (8)
12. Vivarini (Pescara) 6.00 (7)
13. Gregucci (Sampdoria) 6.00 (1)
14. Stroppa (Venezia) 5.94 (8)
15. Biancolino (Avellino) 5.88 (8)
16. Aquilani (Catanzaro) 5.81 (8)
17. Dionisi (Empoli) 5.75 (2)
18. Caserta (Bari) 5.69 (8)
19. D'Angelo (Spezia) 5.61 (9)
20. Possanzini (Mantova) 5.57 (7)
Esonerati
Pagliuca (Empoli) 5.79 (in panchina fino alla 7ª)
Donati (Sampdoria) 5.29 (in panchina fino alla 7ª)
