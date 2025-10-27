Serie C, Fabio Gallo imbattuto da 45 partite: dall'Entella al Vicenza senza sconfitte
Cambia la società, cambiano i colori sociali, cambia la rosa a disposizione, ma il rendimento di Fabio Gallo non si altera di una virgola.
Il pareggio di ieri in casa del Trento ha confermato non solo la solidità del suo Vicenza, ma anche un trend a dir poco clamoroso per il tecnico di Bollate.
Stando ai numeri di questa e della passata stagione, quando Gallo guidava la Virtus Entella, poi promossa in Serie B, non arriva una sconfitta per la squadra che lo vede in panchina dal 26 settembre 2024, quando il Pescara di Silvio Baldini espugnò il Comunale di Chiavari.
Da quel momento, solo risultati utili: 21 vittorie e 13 pareggi con i Diavoli Neri e 9 successi e due pari con il LaneRossi.
Per un totale di 45 risultati utili consecutivi.
SERIE C, 11ª GIORNATA
GIRONE A
Novara-Virtus Verona 1-1
20' De Marchi (V), 43' Khailoti (N)
Union Brescia-Albinoleffe 2-1
25' Sottini (A), 42' Cisco (B), 77' De Francesco (B)
Arzignano-Lumezzane 3-3
19' Chiarello (A), 41' Ndiaye (L), 45+1' Minesso (A), 55' Bernardi (A), 64' Caccavo (L), 83' Moscati (L)
Renate-Lecco 0-1
19' Sipos
Pro Vercelli-Pergolettese 2-0
23’ Sow, 72’ Akpa-Akpro
Trento-Vicenza 1-1
23’ Caferri (V), 39’ rig. Capone (T)
Giana Erminio-Alcione Milano 1-1
28' Lamesta (GE),45'+4 rig. Marconi (AM)
Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta 0-0
Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Inter U23-Cittadella
Ore 20.30 Dolomiti Bellunesi-Triestina
Classifica: Vicenza 29*, Union Brescia 24*, Lecco 24*, Inter U23 19, Alcione Milano 18*, Pro Vercelli 16*, Renate 13*, Trento 13*, AlbinoLeffe 12*, Pergolettese 12*, Cittadella 12, Giana Erminio 12*, Virtus Verona 11*, Novara 11*, Dolomiti Bellunesi 10, Arzignano Valchiampo 10*, Ospitaletto 10*, Lumezzane 8*, Pro Patria 8*, Triestina -10
*una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.