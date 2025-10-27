TMW La Juventus ha deciso: Tudor sarà esonerato. Soluzione interna per l'Udinese

La Juventus ha preso una decisione, l'allenatore Igor Tudor sarà esonerato e non guiderà più il club bianconero dopo la sconfitta di ieri contro la Lazio. Secondo quanto appreso da TMW, si andrà verso una soluzione interna per la partita contro l'Udinese, che dovrebbe rispondere alla figura di Massimo Brambilla, attuale tecnico della squadra NextGen in Serie C. Si tratta del primo esonero in questa Serie A.

A breve seguiranno ulteriori aggiornamenti

Nella serata di ieri si è assistito all'ultima partita da allenatore della Juventus di Igor Tudor. Voto 5 per lui nelle pagelle di TMW della sconfitta per 1-0 contro la Lazio: "Sfida da ex, vara un cambio di direzione tattica col passaggio alla difesa a quattro, con esterni di centrocampo e doppia punta. L’esperimento dura mezz’ora, tempo di farsi bucare da Basic e di faticare a reagire, che mette in piedi una sorta di 3-5-2 con Cambiaso mezz’ala e McKennie esterno. Neanche così le cose vanno troppo meglio, a fine primo tempo i tifosi bianconeri fischiano la squadra. La ripresa è anche meno incoraggiante, lui prova a combattere sterilità e imprecisione buttando dentro via via gente sempre più offensiva ma il risultato è la quarta partita consecutiva senza gol e il secondo ko di fila in A".

Così aveva parlato nel post-partita lo stesso Tudor a proposito del suo futuro da allenatore della Juventus: "Un intervento della società? È una domanda in questo momento inutile, non ha importanza adesso. Che vuol dire fare un passo indietro? I passi si fanno solo in avanti amico mio".