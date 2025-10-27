TMW Panchina Juventus: il preferito è Luciano Spalletti. Il club vuole un contratto fino a fine stagione

Ribaltone in casa Juventus, con la società bianconera che ha scelto di esonerare Igor Tudor dopo la sconfitta di ieri sera contro la Lazio e più in generale dopo risultati deludenti delle ultime settimane soprattutto in campionato.

La decisione è già stata comunicata e ufficializzata dai comunicati, con la Juventus che parallelamente al licenziamento del croato ha scelto di procedere con la soluzione interna legata a Massimo Brambilla: sarà l'allenatore della Next Gen a guidare Yildiz e compagni nella prossima sfida casalinga contro l'Udinese in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 18.30.

Poi, a prescindere da come finirà la gara contro i friulani, ci sarà la scelta per il successore di Tudor. Ed il primo nome nell'elenco della Juventus è quello di Luciano Spalletti, allenatore ancora fermo dopo l'addio alla panchina della Nazionale. I contatti in questo senso andranno avanti già in queste ore, con la Juventus che vorrebbe contrattualizzare il nuovo allenatore solo per i prossimi 7-8 mesi, quelli che mancano alla fine della stagione, per poi essere libera di scegliere con calma in estate. Da capire, in questo senso, se Spalletti accetterà o meno. Sullo sfondo anche le idee Raffaele Palladino e Roberto Mancini, comunque entrambi dietro a Spalletti nelle preferenze.