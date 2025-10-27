Milanese regala il derby all'Ascoli: "Provata un'emozione indescrivibile"

Con il suo gol Tommaso Milanese ha regalato la vittoria al suo Ascoli nel derby del Piceno contro la Sambenedettese. Il primo fra i pro dopo 34 anni d'assenza. Queste le parole del giocatore ai canali ufficiali del club bianconero:

“L’azione del gol è stata costruita, sono state tutte giocate di prima, Rizzo Pinna, Gori, è stato un gran gol, il merito è di tutta la squadra poi sono stato bravo a finalizzare. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene; nel secondo, soprattutto dopo l’espulsione avversaria, invece di continuare a giocare come sappiamo ci siamo rilassati, non perché ci sentivamo più forti, ma per un po’ di tensione. Essere l’uomo derby è un’emozione incredibile, quella di oggi è stata una delle partite più importanti, se non la più importante, del campionato”.

SERIE C, 11ª GIORNATA

GIRONE B

Guidonia Montecelio-Torres 0-0

Juventus Next Gen-Pontedera 0-1

38' Migliardi

Ternana-Arezzo 1-1

37' Dubickas (T), 70' Cianci (A)

Sabato 25 ottobre

Campobasso-Rimini 1-1

32' Leoncini (R), 62' Cristallo (C)

Carpi-Gubbio 0-3

6' Carraro, 14' La Mantia, 67' Djankpata

Forlì-Pineto 1-1

13’ Bruzzaniti (P), 91’ Giovannini (F)

Domenica 26 ottobre

Ascoli-Sambenedettese 1-0

40’ Milanese

Bra-Vis Pesaro 0-0

Pianese-Ravenna 0-1

90'+7 Okaka

Lunedì 27 ottobre

Ore 20.30 Perugia-Livorno

Classifica: Arezzo 28*, Ascoli 27*, Ravenna 27*, Ternana 18*, Guidonia Montecelio 17*, Forlì 17*, Campobasso 16*, Gubbio 16*, Carpi 15*, Pineto 15*, Sambenedettese 14*, Juventus Next Gen 14*, Pianese 13, Vis Pesaro 13*, Pontedera 11*, Livorno 10, Torres 7*, Bra 7*, Perugia 3, Rimini -1*.

*una gara in più

N.B: Rimini penalizzato di 12 punti