Serie B, i migliori difensori dopo la 9ª giornata: Tiritiello al primo posto. Poi Bani
Nona giornata di Serie B che va in archivio con un Modena che porta a tre le lunghezze di vantaggio su Monza (terzo successo consecutivo) e Cesena. Cade, invece, il Palermo che ha vinto solo una delle ultime cinque gare di campionato. Vittoria di prestigio per la Carrarese che batte il Venezia al 'Dei Marmi'. In coda prima vittoria dello Spezia in campionato con uno 0-4 in casa dell'Avellino. Primo successo anche per il Catanzaro che supera proprio il Palermo.
Torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto dopo ogni giornata, questa la classifica dei migliori difensori del campionato cadetto dopo la nona giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
Classifica Difensori
1. Tiritiello (Virtus Entella) 6.63 (8)
2. Bani (Palermo) 6.50 (7)
3. Frabotta (Cesena) 6.42 (6)
4. Varnier (Juve Stabia) 6.40 (5)
5. Tonoli (Modena) 6.38 (8)
