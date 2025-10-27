Mkhitaryan ricorda: "Zaniolo mi colpì subito. Alla Roma sembrava di un'altra categoria"

Nel corso della sua autobiografia, Henrikh Mkhitaryan tratta molti temi legati al suo passato, tra cui anche il periodo trascorso alla Roma con Jose Mourinho, che ricorda con molto piacere. Indimenticabile il suo esordio con la maglia giallorossa, coinciso con una vittoria per 4-2 contro il Sassuolo e un gol, quello del momentaneo 3-0.

All'interno del libro intitolato "La mia vita sempre al centro. Il viaggio di un ragazzo armeno tra determinazione e sacrificio" c'è un passaggio su un suo ex compagno, che vale la pena riportare: "Se devo scrivere il nome di un calciatore che mi aveva colpito in positivo, da subito, scelgo quello di Nicolò Zaniolo: per talento, forza e potenza, sembrava di un'altra categoria".

I complimenti per il classe '99 fanno capire realmente che potenzialità aveva: "Tutti gli volevamo bene e nutrivamo la speranza che potesse dare tanto alla squadra, per moltissimi anni. Le cose sono andate diversamente". Zaniolo è stato frenato anche dagli infortuni, però sicuramente ha commesso degli errori che gli sono costati qualcosa in termini di prestazioni. All'Udinese pare aver trovato la dimensione che cercava per rilanciarsi anche in ottica nazionale. Le possibilità non gli mancano, adesso sta a lui convincere Gattuso a richiamarlo in Nazionale.