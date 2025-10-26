Italia, Greggi: "So cosa vuol dire cadere. Ma siamo nate per credere, lottare e sognare"
"Io so cosa vuol dire cadere. So cosa vuol dire dubitare di sé, sentire la fatica, la solitudine, il silenzio. Ma so anche che ogni sfida mi ha resa più forte". La centrocampista dell'Italia Femminile, e della Roma, Giada Greggi affida al suo profilo Instagram i propri pensieri dopo il gol contro il Giappone nell'amichevole terminata 1-1. Un gol che scaccia via i fantasmi di quell'infortunio che rischiò di farle saltare anche l'Europeo di questa estate.
"Ogni momento di incertezza mi ha insegnato a credere ancora di più. Il dolore, il sudore, le lacrime sono parte del mio cammino. Non devo essere perfetta, devo solo non smettere mai di provarci. - continua Greggi - Poi ci sono quei momenti, quelli che ripagano tutto. Un goal che sembra quasi il primo. Un abbraccio che vale più di mille parole, La squadra che esplode di gioia".
"Perciò vi dico… - conclude la classe 200 - Continuiamo a credere. Continuiamo a lottare. Continuiamo a sognare. Perché lo sappiamo, nel profondo: siamo nate per questo".
