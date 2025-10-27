Esclusiva TMW L'uomo che ha allungato la carriera a Modric: "Grazie ai miei esercizi giocherà ben oltre i 40 anni"

A Zagabria lo chiamano "The Elastic Bands Professor". Un soprannome che Vlatko Vucetic porta con orgoglio, quasi fosse un titolo accademico. Oggi dirige lo Sport-Diagnostic Centre della Facoltà di Kinesiologia dell’Università di Zagabria, dove da oltre trent’anni studia la performance, la prevenzione e la longevità sportiva. Ma soprattutto, Vucetic è l’uomo che ha insegnato al corpo di Luka Modric a non invecchiare.

Una storia che inizia più di dieci anni fa. "Luka - racconta Vucetic - era venuto al nostro centro diagnostico. Gli avevo suggerito alcune cose, quella è stata la scintilla che poi l’ha convinto a lavorare insieme. Dopo qualche anno mi ha chiamato di nuovo, con tre obiettivi precisi: migliorare la condizione fisica, ridurre il rischio di infortuni e prolungare la sua carriera. All’epoca era al Real Madrid e aveva un problema: giocava ad alta intensità per circa 65 minuti, non di più. Oggi, a 40 anni, corre ancora per 90 più recupero. Un motivo ci sarà…".

Vucetic parla con la calma di chi conosce a fondo il corpo umano, ma ogni frase sembra la sintesi di anni di ricerca. "In questi dieci anni Luka non ha mai avuto un infortunio serio. Abbiamo costruito un programma di prevenzione e preparazione che gli ha permesso di restare in forma, competitivo e mentalmente fresco. Quando iniziò questi specifici allenamenti, mi disse: ‘Vorrei giocare fino a 36 anni’. Ora ne ha 40, fate voi. Il segreto? Semplice: ogni giorno svolge i miei esercizi".

Il metodo Vucetic, tra micro-dosing e bande elastiche. "È l’unico modo per allenare davvero i giocatori di oggi. I ragazzi non crescono più giocando per strada, quindi bisogna insegnare al corpo a lavorare in modo intelligente. Dividiamo la giornata in piccole dosi di esercizio: una parte al mattino, una prima dell’allenamento, una dopo e una, eventualmente, anche la sera. L’80% del lavoro lo facciamo con le bande elastiche. Per questo mi chiamano ‘The Elastic Bands Professor’. E i risultati si vedono".

La seconda giovinezza del classe '85 Luka Modric deriva proprio da qui: "Ogni giorno dell’anno Luka lavora con le bande elastiche. Non è un caso se ancora oggi continua a giocare a questi livelli, a rincorrere gli avversari e muoversi su tutto il campo per l’intera partita. Il micro-dosing è stato il vero segreto per prolungare la sua carriera".

Alla domanda su quando finirà l’eterna carriera del Pallone d’Oro croato, Vucetic risponde con un sorriso e tiene aperta ogni possibilità: "Sei mesi fa gli ho detto: ‘Finché sarai concentrato sulla preparazione fisica preventiva, e finché sarai felice di fare questi esercizi, potrai continuare a giocare’. Ogni anno deve lavorare un po’ di più, perché l’età avanza e il lavoro da fare di conseguenza aumenta. Ma Modric è ancora motivato, ancora curioso, ancora affamato. Questo, più di ogni esercizio, è ciò che lo tiene giovane".