Coppa Italia Serie C, gli arbitri dei match validi per i sedicesimi di finale
Arrivano le designazioni arbitrali per le gare dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C in programma fra domani e mercoledì. Ancora da definire le direzioni di gara per i due match di giovedì
COPPA ITALIA SERIE C, SEDICESIMI DI FINALE
Martedì 28 ottobre
Ore 17:30 - Crotone-Foggia: Manzo di Torre Annunziata
Ore 18:00 - Forlì-Arzignano Valchiampo: Eremitaggio di Ancona
Ore 20:30 - Carpi-Union Brescia: Leorsini di Terni
Ore 20:30 - Ternana-Campobasso: Totaro di Lecce
Mercoledì 29 ottobre
Ore 15:00 - Atalanta U23-Alcione Milano: Renzi di Pesaro
Ore 15:00 - Renate-Juventus Next Gen: Silvestri di Roma 1
Ore 15:00 - Sambenedettese-Ascoli: Drigo di Portogruaro
Ore 18:30 - Arezzo-Torres: Bozzetto di Bergamo
Ore 18:30 - Ravenna-Rimini: Dini di Città di Castello
Ore 18:30 - Sorrento-Trapani: Dorillo di Torino
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Casarano: Esposito di Napoli
Ore 20:30 - Giugliano-Benevento: Rispoli di Locri
Ore 20:30 - Vicenza-Pro Vercelli: Di Cicco di Lanciano
Ore 20:30 - Monopoli-Potenza: Striamo di Salerno
Giovedì 30 ottobre
Ore 20:30 - Latina-Perugia
