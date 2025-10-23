Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"

Non solo il CT Andrea Soncin. Dal raduno di Coverciano dell'Italia Femminile, in vista dell'amichevole di domani contro il Giappone, ha parlato anche la centrocampista azzurra Giada Greggi, che ha parlato molto anche del suo personale.

Ecco le sue parole: "Ho avuto un grave infortunio prima dell'Europeo, ma ci ho messo tutta me stessa per guarire il prima possibile, e continuo a dare tutto perché fuori c'è tanta gente che ci sostiene, e io voglio dare il mio contributo, anche nel rispetto di chi è fuori e vorrebbe invece essere al mio posto. Adesso ho un ruolo più offensivo, mi alterno con Giugliano e sono a disposizione del mister, mi adatto tranquillamente a cosa mi viene detto. Ci sono tante veterane, cerco di seguire loro, qui ci son calciatrici forti da cui prendere spunto. Sara Gama? Può ricoprire diversi ruoli, sia da capitano che da Capo Delegazione è fantastica, è un grande contributo per tutte: ci farà crescere sotto tanti punti di vista".

Nota quindi alla gara: "Affrontiamo una squadra top, molto forte, ma ce la giocheremo a viso aperto e con coraggio, cercando di gestire bene il pallone e avere il controllo della gara: ci saranno dei momenti di sofferenza, ma lì dovremo reagire. Loro hanno tanta tecnica, rapidità e aggressvitià, son minute fisicamente, mi rivedo un po' per certe caratteristiche in loro, e mi incuriosisce affrontarle. Ma chiaramente anche per il Brasile vale lo stesso discorso, sarà bello fronteggiarlo".

Conclude: "Sono queste le gare che ci permettono di crescere, di alzare l'asticella e ci capire a che punto siamo. Soprattutto per noi giovani, possono essere uno step in più. Esattamente come lo sono le gara di Champions, dove c'è una pressione completamente diversa"-