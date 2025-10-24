Italia, finisce 1-1 l'amichevole col Giappone. Soncin: "Tante ragazze alla prima esperienza"

Finisce 1-1 la sfida amichevole fra l'Italia femminile di mister Soncin ed il Giappone. L'Italia passa in vantaggio al minuto numero con Giada Greggi al minuto numero 52, con il Giappone che trova la rete del pari con la centrocampista del Manchester City Yui Hasegawa.

Al termine della partita, il ct azzurro Andrea Soncin ha parlato ai microfoni di Rai Sport:

"Ho avuto tante risposte, c'erano tante ragazze alla prima esperienza in azzurro contro una squadra di alto livello. Siamo andati un po' a fasi alterne, abbiamo affrontato una squadra rapida e tecnica. Ci siamo difesi bene quando c'era da difenderci, quando siamo passati in vantaggio dovevamo osare un po' di più ma sono contento di quello che ho visto. Per diverse ragazze era la loro prima esperienza da titolare ed hanno fatto vedere che la rosa si sta allargando molto".

Ora un'altra amichevole di lusso, con il Brasile

"Sarà una partita completamente diversa da quella di oggi, soprattutto per l'idea di gioco del Brasile. Abbiamo voluto un gruppo fortemente allargato in questo raduno per vedere all'opera più ragazze possibili e poter dare loro una possibilità soprattutto per quello che stanno facendo in campionato. Come dico sempre la convocazione va meritata. Ce ne sono tante a casa che meriterebbero la convocazione".