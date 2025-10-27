Ufficiale Catania, rinnovo di contratto fino al giugno 2027 per Alessandro Raimo

Catania Football Club comunica di aver perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale con Alessandro Raimo.

Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella sottolinea: "Riconoscendo concretamente qualità, dedizione e spirito dei suoi calciatori, il Catania intende rafforzare il legame con i singoli e con un gruppo che ha sempre voglia di migliorarsi, in linea con la società: Alessandro si è sempre mostrato consapevole della fondamentale importanza del collettivo ed è considerato un esempio anche da tanti tifosi, la sua energia positiva è preziosa".

Raimo aggiunge: "Credo che per un calciatore indossare la maglia del Catania sia da sempre un privilegio e una fonte di responsabilità, avere la possibilità di dare il mio contributo vivendo questo momento di crescita del club ad ogni livello è ancora più bello. Sono sinceramente e profondamente grato al Presidente, ai dirigenti e ai tifosi rossazzurri, che mi hanno sempre riservato affetto e apprezzamento. Ringrazio la mia famiglia, origine del mio slancio. Qui tutto è stimolante, sono felice e carico. Forza Catania!"