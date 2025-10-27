Catania, rinnovo di contratto fino al giugno 2027 per Alessandro Raimo
Catania Football Club comunica di aver perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale con Alessandro Raimo.
Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella sottolinea: "Riconoscendo concretamente qualità, dedizione e spirito dei suoi calciatori, il Catania intende rafforzare il legame con i singoli e con un gruppo che ha sempre voglia di migliorarsi, in linea con la società: Alessandro si è sempre mostrato consapevole della fondamentale importanza del collettivo ed è considerato un esempio anche da tanti tifosi, la sua energia positiva è preziosa".
Raimo aggiunge: "Credo che per un calciatore indossare la maglia del Catania sia da sempre un privilegio e una fonte di responsabilità, avere la possibilità di dare il mio contributo vivendo questo momento di crescita del club ad ogni livello è ancora più bello. Sono sinceramente e profondamente grato al Presidente, ai dirigenti e ai tifosi rossazzurri, che mi hanno sempre riservato affetto e apprezzamento. Ringrazio la mia famiglia, origine del mio slancio. Qui tutto è stimolante, sono felice e carico. Forza Catania!"
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.