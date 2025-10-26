Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Soncin e Girelli saranno tedofori olimpici per Milano-Cortina '26: "Un privilegio"

Soncin e Girelli saranno tedofori olimpici per Milano-Cortina '26: "Un privilegio"
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:04Calcio femminile
Tommaso Maschio
fonte figc.it

Dalla ribalta di EURO 2025 all’Olimpiade. Milano Cortina 2026 ha annunciato i nuovi tedofori che accompagneranno la Fiamma Olimpica nel suo viaggio simbolico verso i Giochi Invernali e, tra questi, in rappresentanza della Nazionale Femminile, ci saranno anche Andrea Soncin e Cristiana Girelli.

A un mese esatto dall’inizio del viaggio della Fiamma, che prenderà il via il 26 novembre con l’accensione a Olimpia, in Grecia, questa mattina sono stati svelati i nomi di un gruppo di straordinarie personalità che porteranno la torcia nel corso del suo tour di 63 giorni in tutta Italia. Presenti anche il Ct e la capitana azzurra, due figure di riferimento per l’intero movimento, che con passione, talento e impegno stanno contribuendo alla grande crescita del calcio femminile, un pilastro dello sport italiano che sta conquistando traguardi sempre più ambiziosi.

Rappresentare la Nazionale Femminile nel viaggio della Fiamma Olimpica è un grande privilegio - ha dichiarato Soncin - sono onorato di prendere parte al cammino di uno dei simboli più iconici dello sport, che da più di cento anni unisce persone, culture e territori”. Entusiasta anche Girelli. “Sono veramente orgogliosa di poter portare la Fiamma per l’evento sportivo più importante che ci sia - ha sottolineato l’attaccante - Milano Cortina 2026 porterà l’Italia nel cuore del mondo”.

Il VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA. Un tour lungo 63 giorni, che ‘unirà’ 60 città di tappa per un tragitto di 12mila chilometri da percorrere toccando tutte le 110 province della penisola. Il viaggio della Fiamma Olimpica inizierà il 26 novembre a Olimpia, con l’accensione del sacro fuoco che arriverà poi in Italia, a Roma, il 4 dicembre da dove, due giorni dopo, inizierà il suo percorso.

Sarà a Napoli a Natale e festeggerà il nuovo anno a Bari; il 26 gennaio tornerà invece, dopo 70 anni esatti dalla Cerimonia d’Apertura dei Giochi, a Cortina d’Ampezzo e concluderà il suo tragitto a Milano facendo il suo ingresso allo Stadio di San Siro, la sera di venerdì 6 febbraio 2026. Il percorso è pensato anche per rendere omaggio al grande patrimonio storico culturale del nostro Paese che vanta il maggior numero di siti UNESCO al mondo.

DATE CHIAVE

· 26 novembre 2025: accensione Fiamma a Olimpia;

· 4 dicembre 2025: consegna Fiamma ad Atene e arrivo in Italia a Roma;

· 6 dicembre 2025: partenza a Roma del Viaggio della Fiamma Olimpica;

· 23 dicembre 2025: arrivo a Napoli;

· 31 dicembre 2025: Capodanno a Bari;

· 26 gennaio 2026: arrivo a Cortina nel giorno del 70° anniversario della Cerimonia di Apertura dei Giochi del 1956;

· 6 febbraio 2026: Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici a San Siro;

