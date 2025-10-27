Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Reggiana, Dionigi: "Col Modena derby speciale. Serviranno cattiveria e coraggio”

Reggiana, Dionigi: "Col Modena derby speciale. Serviranno cattiveria e coraggio”TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 15:34Serie B
Luca Bargellini

Vigilia di derby per la Reggiana di Davideo Dionigi che nel turno infrasettimanale affronterà il Modena al 'Mapei Stadium'. Questo uno stralcio delle dichiarazioni del tecnico di casa nella consueta conferenza stampa della vigilia (fonte TuttoReggiana):

La sconfitta di Monza ha lasciato qualcosa nella testa dei giocatori?
"No, c’è solo il dispiacere di non aver portato via un punto dopo l’1-1, considerando la grande emergenza in cui eravamo. Potevamo fare meglio, ma anche diverse cose buone. È stata una sconfitta facile da leggere e già digerita: non ne abbiamo parlato più di tanto perché ci siamo subito rituffati nel lavoro per domani, con serietà, tranquillità e la massima cattiveria calcistica".

Nove partite, tre vinte, tre pareggiate e tre perse: perché dopo ogni sconfitta si sente tanta critica attorno alla Reggiana?
"Fa parte dell’attaccamento e delle aspettative dei tifosi. Tutti vorrebbero sempre di più, ma bisogna contestualizzare: abbiamo affrontato squadre come Palermo e Monza con tante assenze. Se a queste formazioni togli cinque o sei titolari, anche loro andrebbero in difficoltà. Noi, anche a Palermo, abbiamo fatto una grande gara. A Monza abbiamo reagito dopo un gol preso in modo fortuito, e certe cose di tattico c’entrano poco. Le aspettative sono alte perché la squadra ha fatto belle partite, ma va considerato che molti dei nostri undici base sono mancati e chi li sostituisce spesso è giovane. È giusto ricordarlo".

Quali novità arrivano dall’infermeria?
"Gondo è recuperato e ha già avuto minutaggio, Magnani pure. Purtroppo non ce la fanno ancora Quaranta, Reinhart, Rozzio e Girma, che ha preso una brutta botta".

È arrivato il momento di vedere Magnani dal primo minuto?
"Lo stiamo valutando: in una delle prossime due partite giocherà di sicuro, vedremo se domani o ad Avellino. Giangiacomo era fermo da diversi mesi e aveva bisogno di adattamento, come successo ad altri nuovi arrivati. Metterli in campo quando non stanno bene significa rischiare di bruciarli: preferisco tutelare giocatore, società e gruppo".

Che valore ha questo derby per la Reggiana?
"È una partita speciale, soprattutto per i nostri tifosi. Vogliamo riprenderci dopo il passo falso di Monza e dare continuità di risultati: in Serie B serve mettere fieno in cascina. Dopo la sosta, recuperando tutti, vedremo finalmente la Reggiana al completo. Avrei preferito giocare il derby al completo, ma faremo di necessità virtù. Il Modena è una squadra solida, esperta, con organizzazione e qualità in tutti i reparti. Ha avuto tanti rigori a favore, sei o sette, ma ciò conferma quanto riesca a stare sempre nella metà campo avversaria. È al completo e ben allenata da un tecnico esperto. Sarà una gara difficile, ma noi siamo abituati a confrontarci con squadre forti e cercheremo di fare la nostra partita gagliarda e battagliera con la migliore formazione possibile

Articoli correlati
Reggiana, Dionigi: "Monza forte ma in fase di rodaggio. Dobbiamo approfittarne" Reggiana, Dionigi: "Monza forte ma in fase di rodaggio. Dobbiamo approfittarne"
Potere all'attacco in casa Reggiana: già 13 i gol segnati. Meglio che con Nesta e... Potere all'attacco in casa Reggiana: già 13 i gol segnati. Meglio che con Nesta e Viali
Reggiana, Dionigi esalta i suoi: "Aver pareggiato subito grande segnale" Reggiana, Dionigi esalta i suoi: "Aver pareggiato subito grande segnale"
Altre notizie Serie B
Bari, Meroni: "I fischi li capisco. Ma c'è tanta voglia di uscire da questa situazione"... Bari, Meroni: "I fischi li capisco. Ma c'è tanta voglia di uscire da questa situazione"
Empoli-Sampdoria, i convocati di Gregucci: out Depaoli, torna a disposizione Pedrola... Empoli-Sampdoria, i convocati di Gregucci: out Depaoli, torna a disposizione Pedrola
Pescara-Avellino, i convocati di Biancolino: out Palmiero e altri 4. Kumi recuperato... Pescara-Avellino, i convocati di Biancolino: out Palmiero e altri 4. Kumi recuperato
Reggiana-Modena, i convocati di Sottil: rientra Ponsi in difesa, ma si ferma Cauz... Reggiana-Modena, i convocati di Sottil: rientra Ponsi in difesa, ma si ferma Cauz
Serie B, il Giudice Sportivo: un turno per Palmiero e Gregucci. Multati tre club Serie B, il Giudice Sportivo: un turno per Palmiero e Gregucci. Multati tre club
Spezia, Nagy su D'Angelo: "Bene la sua conferma. Ora sfatiamo il tabù Picco" Spezia, Nagy su D'Angelo: "Bene la sua conferma. Ora sfatiamo il tabù Picco"
Reggiana, Dionigi: "Col Modena derby speciale. Serviranno cattiveria e coraggio” Reggiana, Dionigi: "Col Modena derby speciale. Serviranno cattiveria e coraggio”
Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 9ª giornata: Sottil stacca in vetta... Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 9ª giornata: Sottil stacca in vetta
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Tudor esonerato. Spalletti in pole, ma ci sono in corsa anche Mancini e Palladino. La crisi di una Juve senza identità, ottava in classifica. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Tudor esonerato, i nomi per il dopo: Palladino accetta un anno, Mancini vuole progetto
4 Tudor via se non batte l’Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop, formazione sbagliata. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
5 Tudor esonerato. Spalletti in pole, ma ci sono in corsa anche Mancini e Palladino. La crisi di una Juve senza identità, ottava in classifica. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:05Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Retroscena Tudor: ieri momenti tesi con la squadra nell'intervallo di Lazio-Juventus
Immagine top news n.1 Panchina Juventus: Spalletti resta nome caldo ma serve trattare. Il punto
Immagine top news n.2 Tudor è stato esonerato dalla Juventus, il comunicato. Con l'Udinese allena Brambilla
Immagine top news n.3 Polemiche arbitrali, Allegri: "Per gli errori a favore si chiude un occhio, per quelli contro si apre il terzo..."
Immagine top news n.4 Tudor esonerato, i nomi per il dopo: Palladino accetta un anno, Mancini vuole progetto
Immagine top news n.5 La Juventus ha deciso: Tudor sarà esonerato. Soluzione interna per l'Udinese
Immagine top news n.6 Marotta chiede, Fenucci si accoda: in nome del "sistema" la Serie A vuole delucidazioni sul VAR
Immagine top news n.7 L'uomo che ha allungato la carriera a Modric: "Grazie ai miei esercizi giocherà ben oltre i 40 anni"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.2 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.3 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Enzo Bucchioni: "Roma, Gasp ha dimostrato che è da big. Juve-Spalletti? Dico..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, giusto il cambio. Roma, Gasperini è un genio"
Immagine news Serie A n.3 Daniele Garbo: "Tudor ha commesso degli errori, ma quelli della società sono peggiori"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 "Siamo tutti uniti alla Lazio, così deve essere". Basic aggiunge: "La classifica è molto stretta"
Immagine news Serie A n.2 Roberto Tricella: "Juve, andrei su Palladino. Inter, Lautaro deve darsi una regolata"
Immagine news Serie A n.3 Spalletti più di Palladino per la Juventus, ai box Mkhitaryan: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.4 Lecce, Di Francesco: "Ci saranno diversi cambi di formazione. Guai a sbagliare l'approccio"
Immagine news Serie A n.5 Retroscena Tudor: ieri momenti tesi con la squadra nell'intervallo di Lazio-Juventus
Immagine news Serie A n.6 La Juventus ha già un suo Spalletti. Il figlio di Luciano lavora come scout bianconero
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Meroni: "I fischi li capisco. Ma c'è tanta voglia di uscire da questa situazione"
Immagine news Serie B n.2 Empoli-Sampdoria, i convocati di Gregucci: out Depaoli, torna a disposizione Pedrola
Immagine news Serie B n.3 Pescara-Avellino, i convocati di Biancolino: out Palmiero e altri 4. Kumi recuperato
Immagine news Serie B n.4 Reggiana-Modena, i convocati di Sottil: rientra Ponsi in difesa, ma si ferma Cauz
Immagine news Serie B n.5 Serie B, il Giudice Sportivo: un turno per Palmiero e Gregucci. Multati tre club
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Nagy su D'Angelo: "Bene la sua conferma. Ora sfatiamo il tabù Picco"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Potenza, De Giorgio confermato (per il momento) in panchina. Monopoli e Foggia decisive
Immagine news Serie C n.2 Picerno, innesto d'esperienza fra i pali: ha firmato l'ex Parma Marcone. Il comunicato
Immagine news Serie C n.3 Fine del digiuno per Stefano Okaka. Dopo 962 giorni torna al gol e regala la vittoria al Ravenna
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Falcinelli: “Tornare in campo la mia scintilla. Darò tutto per risalire in Serie B”
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Fabio Gallo imbattuto da 45 partite: dall'Entella al Vicenza senza sconfitte
Immagine news Serie C n.6 Passeri dopo il derby Ascoli-Sambenedettese: "Abbiamo vinto! Vi voglio bene a tutti”
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Soncin: "Fare il tedoforo mi mette i brividi. Domani spazio per chi ha giocato meno"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Oliviero: "Fin da bambine ammiravamo il Brasile per le sue qualità. Di Lorenzo idolo"
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma carica le Azzurre. Entusiasmo all’Istituto Toscanini per l’incontro con le calciatrici
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Greggi: "So cosa vuol dire cadere. Ma siamo nate per credere, lottare e sognare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Mondiale Under 17, sarà la Nigeria l'avversaria delle Azzurrine negli ottavi di finale
Immagine news Calcio femminile n.6 Soncin e Girelli saranno tedofori olimpici per Milano-Cortina '26: "Un privilegio"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?