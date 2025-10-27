Reggiana, Dionigi: "Col Modena derby speciale. Serviranno cattiveria e coraggio”

Vigilia di derby per la Reggiana di Davideo Dionigi che nel turno infrasettimanale affronterà il Modena al 'Mapei Stadium'. Questo uno stralcio delle dichiarazioni del tecnico di casa nella consueta conferenza stampa della vigilia (fonte TuttoReggiana):

La sconfitta di Monza ha lasciato qualcosa nella testa dei giocatori?

"No, c’è solo il dispiacere di non aver portato via un punto dopo l’1-1, considerando la grande emergenza in cui eravamo. Potevamo fare meglio, ma anche diverse cose buone. È stata una sconfitta facile da leggere e già digerita: non ne abbiamo parlato più di tanto perché ci siamo subito rituffati nel lavoro per domani, con serietà, tranquillità e la massima cattiveria calcistica".

Nove partite, tre vinte, tre pareggiate e tre perse: perché dopo ogni sconfitta si sente tanta critica attorno alla Reggiana?

"Fa parte dell’attaccamento e delle aspettative dei tifosi. Tutti vorrebbero sempre di più, ma bisogna contestualizzare: abbiamo affrontato squadre come Palermo e Monza con tante assenze. Se a queste formazioni togli cinque o sei titolari, anche loro andrebbero in difficoltà. Noi, anche a Palermo, abbiamo fatto una grande gara. A Monza abbiamo reagito dopo un gol preso in modo fortuito, e certe cose di tattico c’entrano poco. Le aspettative sono alte perché la squadra ha fatto belle partite, ma va considerato che molti dei nostri undici base sono mancati e chi li sostituisce spesso è giovane. È giusto ricordarlo".

Quali novità arrivano dall’infermeria?

"Gondo è recuperato e ha già avuto minutaggio, Magnani pure. Purtroppo non ce la fanno ancora Quaranta, Reinhart, Rozzio e Girma, che ha preso una brutta botta".

È arrivato il momento di vedere Magnani dal primo minuto?

"Lo stiamo valutando: in una delle prossime due partite giocherà di sicuro, vedremo se domani o ad Avellino. Giangiacomo era fermo da diversi mesi e aveva bisogno di adattamento, come successo ad altri nuovi arrivati. Metterli in campo quando non stanno bene significa rischiare di bruciarli: preferisco tutelare giocatore, società e gruppo".

Che valore ha questo derby per la Reggiana?

"È una partita speciale, soprattutto per i nostri tifosi. Vogliamo riprenderci dopo il passo falso di Monza e dare continuità di risultati: in Serie B serve mettere fieno in cascina. Dopo la sosta, recuperando tutti, vedremo finalmente la Reggiana al completo. Avrei preferito giocare il derby al completo, ma faremo di necessità virtù. Il Modena è una squadra solida, esperta, con organizzazione e qualità in tutti i reparti. Ha avuto tanti rigori a favore, sei o sette, ma ciò conferma quanto riesca a stare sempre nella metà campo avversaria. È al completo e ben allenata da un tecnico esperto. Sarà una gara difficile, ma noi siamo abituati a confrontarci con squadre forti e cercheremo di fare la nostra partita gagliarda e battagliera con la migliore formazione possibile