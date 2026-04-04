Benevento, Floro Flores: "Restiamo concentati, niente alibi nella corsa alla promozione”

Alla vigilia della trasferta di Salerno, il tecnico del Benevento, Antonio Floro Flores, ha presentato il derby che potrebbe risultare decisivo per la promozione in Serie B, in caso di successo dei sanniti e mancata vittoria del Catania.

“Affrontiamo una squadra costruita per vincere il campionato – ha dichiarato – e che avrà il nostro stesso obiettivo: portare a casa i tre punti. Sarà una partita difficile anche per l’ambiente, ma ci faremo trovare pronti”.

Il tecnico ha poi fatto il punto sull’organico, confermando alcune difficoltà: “Avremo diverse assenze, ma non devono essere un alibi. Stiamo valutando Salvemini per un problema alla schiena, mentre Caldirola è fuori dopo un’operazione. Qualche dubbio lo scioglierò dopo la rifinitura”.

Nonostante le defezioni, Floro Flores ha elogiato la compattezza del gruppo: “Non abbiamo tantissime alternative, ma quando qualcuno è mancato non si è sentita la differenza. Siamo concentrati sull’obiettivo e non abbiamo paura di nessuno, anche se conosciamo il valore della Salernitana”.

Infine, una riflessione più ampia sul calcio italiano: “Conta la qualità, non solo la struttura fisica. Dobbiamo smettere di cercare solo giocatori atletici e avere più fiducia nei giovani. Non è vero che manca il talento, serve solo valorizzarlo meglio”.