Cosenza, Buscè: "La lezione a Foggia utile, ma noi giochiamo sempre per vincere"
Alla vigilia della sfida delle 17:30 contro il Picerno, fanalino di coda, il tecnico del Cosenza, Antonio Buscè, ha messo in guardia la squadra dal rischio di sottovalutare l’impegno: "Affrontiamo una squadra di tutto rispetto e la partita di Foggia ci deve servire da lezione”, ha dichiarato a Tifocosenza.it.
Il tecnico ha poi sottolineato i progressi degli avversari:
“Bisogna stare attenti al Picerno perché si è risistemato dopo la goleada subita con l’Atalanta e ha ritrovato equilibrio”.
Sul fronte dei disponibili:
“Recuperiamo Florenzi, che ieri ha ripreso dopo i problemi intestinali, mentre Pompei stamattina è dovuto andare a casa per un mal di gola. Dametto si è ripreso completamente”.
Buscè si è espresso anche sulla lotta al vertice:
“Mancano tante partite ma il Catania potrebbe chiudere il campionato ad aprile: La sconfitta di Foggia? Ci può stare, affrontavamo una squadra con l’acqua alla gola”.
Un passaggio anche sul rigore sbagliato da Garritano:
“Stendo un velo pietoso, ho sentito offese vomitevoli. Noi giochiamo sempre per vincere… A Foggia abbiamo preso gol sull’unico angolo calciato nella ripresa”.
Infine, una battuta su Longobardi, passato alla Salernitana nonostante l’interesse del Cosenza:
“L’ho avuto lo scorso anno a Rimini… C’era stato un mezzo pensiero di portarlo qui ma ha fatto altre scelte”.