Cosenza, Buscè: "La lezione a Foggia utile, ma noi giochiamo sempre per vincere"

Alla vigilia della sfida delle 17:30 contro il Picerno, fanalino di coda, il tecnico del Cosenza, Antonio Buscè, ha messo in guardia la squadra dal rischio di sottovalutare l’impegno: "Affrontiamo una squadra di tutto rispetto e la partita di Foggia ci deve servire da lezione”, ha dichiarato a Tifocosenza.it.

Il tecnico ha poi sottolineato i progressi degli avversari:

“Bisogna stare attenti al Picerno perché si è risistemato dopo la goleada subita con l’Atalanta e ha ritrovato equilibrio”.

Sul fronte dei disponibili:

“Recuperiamo Florenzi, che ieri ha ripreso dopo i problemi intestinali, mentre Pompei stamattina è dovuto andare a casa per un mal di gola. Dametto si è ripreso completamente”.

Buscè si è espresso anche sulla lotta al vertice:

“Mancano tante partite ma il Catania potrebbe chiudere il campionato ad aprile: La sconfitta di Foggia? Ci può stare, affrontavamo una squadra con l’acqua alla gola”.

Un passaggio anche sul rigore sbagliato da Garritano:

“Stendo un velo pietoso, ho sentito offese vomitevoli. Noi giochiamo sempre per vincere… A Foggia abbiamo preso gol sull’unico angolo calciato nella ripresa”.

Infine, una battuta su Longobardi, passato alla Salernitana nonostante l’interesse del Cosenza:

“L’ho avuto lo scorso anno a Rimini… C’era stato un mezzo pensiero di portarlo qui ma ha fatto altre scelte”.