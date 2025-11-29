Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Buscè alla vigilia di Foggia-Cosenza: "Gara trappola. Servono equilibrio, intensità e testa forte"

Buscè alla vigilia di Foggia-Cosenza: "Gara trappola. Servono equilibrio, intensità e testa forte"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 22:19Serie C
Alessandra Stefanelli

Alla vigilia della trasferta di Foggia, Antonio Buscè analizza i temi più delicati del momento in casa Cosenza: dalle turbolenze generate dal caos Rimini alle voci di mercato, passando per la gestione del gruppo e le condizioni fisiche di alcuni giocatori.

Sul caso Rimini e sulle indiscrezioni che coinvolgono diversi profili, il tecnico invita alla calma:
“Quando accadono situazioni così, è normale che le società guardino a giocatori utili. Ma non deve destabilizzare niente. Ho giocato vent’anni: le voci ci sono sempre, a luglio come a gennaio. Un giocatore forte non si lascia condizionare. Siamo professionisti: serve equilibrio”.

E proprio l’equilibrio è il concetto chiave ribadito più volte:
“In uno spogliatoio intelligente, nuove energie possono rafforzare la squadra. Abbiamo infortuni, imprevisti, campi pesanti: fa parte del calcio. Chi arriva deve avere la bava alla bocca, non essere una prima donna”.

Sulla gara di Foggia Buscè è chiaro: sarà una sfida difficile, “una partita trappola”.
“Affrontiamo una squadra che ha bisogno di punti, come il Latina due settimane fa. Sarà una gara sporca, di pazienza e forza mentale. Non sono partite belle da vedere, ma vanno vinte con intensità e ordine”.

Non manca l’elogio alla mentalità dei suoi:
“Questa squadra ha sempre tirato dritto, come cavalli con i paraocchi. Anche nelle difficoltà abbiamo mantenuto la strada giusta. I ragazzi stanno dimostrando attaccamento: Ricciardi che stringe i denti, Cannavò, Caporale, Contigliano, Achour… tutti”.

Capitolo infermeria: situazione complessa ma sotto controllo.
“Ricciardi ha un problema al piede ma non vuole fermarsi. Dalle Mura e Ferrara sono stati gestiti, Dametto si è allenato tutta la settimana. Valuteremo Cannavò come esterno basso. È normale avere acciacchi: freddo e ritmi incidono”.

Infine un pensiero personale sul Rimini:
“Mi hanno chiamato ieri. Dispiace tantissimo. È uno smacco per il calcio italiano vedere una squadra ritirarsi a metà stagione. A Rimini ho vissuto bene, ho vinto un trofeo, è una piazza importante. Perdere società così è un peccato enorme”.

Articoli correlati
Cosenza, Contiero: "Buscé è un punto di riferimento. Ci aiuta a dare il massimo" Cosenza, Contiero: "Buscé è un punto di riferimento. Ci aiuta a dare il massimo"
Cosenza, occhi sugli svincolati del Rimini: Longobardi priorità per la difesa, idea... Cosenza, occhi sugli svincolati del Rimini: Longobardi priorità per la difesa, idea Ferrarini
Salernitana, per la difesa spunta anche il nome di Dalle Mura del Cosenza Salernitana, per la difesa spunta anche il nome di Dalle Mura del Cosenza
Altre notizie Serie C
Vis Pesaro, Stellone: "L'Ascoli gioca il miglior calcio, serviranno calma e attenzione"... Vis Pesaro, Stellone: "L'Ascoli gioca il miglior calcio, serviranno calma e attenzione"
Catania, vittoria pesante a Picerno. Toscano: "Presto per guardare la classifica"... Catania, vittoria pesante a Picerno. Toscano: "Presto per guardare la classifica"
Perugia, Tedesco: "La priorità è tirarci fuori, dobbiamo mettere in salvo la categoria"... Perugia, Tedesco: "La priorità è tirarci fuori, dobbiamo mettere in salvo la categoria"
Buscè alla vigilia di Foggia-Cosenza: "Gara trappola. Servono equilibrio, intensità... Buscè alla vigilia di Foggia-Cosenza: "Gara trappola. Servono equilibrio, intensità e testa forte"
Dolomiti Bellunesi, dicembre di fuoco. Bonatti: "Serve continuità, la Giana è un... Dolomiti Bellunesi, dicembre di fuoco. Bonatti: "Serve continuità, la Giana è un avversario solido"
Casarano, Di Bari: "Col Potenza serviranno identità, cattiveria e continuità. Malcore?... Casarano, Di Bari: "Col Potenza serviranno identità, cattiveria e continuità. Malcore? Gli devo molto"
Padova, Faedo decisivo a Pescara: "Felicissimo per il gol, i tre punti erano fondamentali"... Padova, Faedo decisivo a Pescara: "Felicissimo per il gol, i tre punti erano fondamentali"
Rimini escluso dalla Serie C, Morrone: "I controlli vanno fatti prima degli atti... Rimini escluso dalla Serie C, Morrone: "I controlli vanno fatti prima degli atti notarili, non dopo"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
1 Juventus-Cagliari, le probabili formazioni: Spalletti con Conceicao e Yildiz dietro a Vlahovic
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
3 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
4 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
5 Milan-Lazio, le probabili formazioni: Allegri con Nkunku, Sarri con Vecino in regia
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Cosa è successo a San Siro? Troppa confusione e poca chiarezza al VAR. Dopo il caso Vlahovic
Immagine top news n.1 "Tutte le volte che ci sei tu, succede un casino". Cosa ha detto Allegri a Collu per essere espulso
Immagine top news n.2 Milan-Lazio 1-0, le pagelle: Leao fa il (vero) 9, Nkunku bocciato. Pavlovic da Piccoli Brividi
Immagine top news n.3 La nuova vita di Leao nel segno di Allegri. L'invenzione di Max ha cambiato l'obiettivo del Milan
Immagine top news n.4 Il corto muso porta il Milan in vetta alla classifica: 1-0 alla Lazio. Ma San Siro trema fino al 115'
Immagine top news n.5 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique, Hojlund con David Neres
Immagine top news n.6 Infortunio Vlahovic: Juve in ansia. Sei partite in un mese e le lacrime che non fanno ben sperare
Immagine top news n.7 Tare sul rinnovo di Maignan: "A inizio stagione abbiamo fatto un patto, avanti senza pressione"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bartesaghi: "Penso solo ad allenarmi e giocare a calcio. Ho la fiducia da parte di tutti"
Immagine news Serie A n.2 Milan, Tomori: "Molto emozionato sul gol di Leao, da difensore è sempre bello vincere 1-0"
Immagine news Serie A n.3 Cosa è successo a San Siro? Troppa confusione e poca chiarezza al VAR. Dopo il caso Vlahovic
Immagine news Serie A n.4 Marelli: "Ecco perché non era rigore per la Lazio. Decisione giusta di Collu, ma per la via sbagliata!
Immagine news Serie A n.5 "Tutte le volte che ci sei tu, succede un casino". Cosa ha detto Allegri a Collu per essere espulso
Immagine news Serie A n.6 Rigore negato a tempo scaduto, la Lazio non gradisce: niente interviste postpartita
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabro: "Chiediamo scusa ai tifosi che ci stanno vicino. Serve un bagno di umiltà"
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Inzaghi: "Il problema non era fisico ma mentale, dobbiamo convincerci di essere forti"
Immagine news Serie B n.3 Palermo-Carrarese 5-0, le pagelle: Segre da urlo, Pohjanpalo esagerato
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Palermo travolgente: 5-0 alla Carrarese, Pohjanpalo ne fa tre
Immagine news Serie B n.5 Bari, Magalini dopo il ko con l’Empoli: "Provata vergogna. Se si cambia andremo a casa"
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella, Chiappella: "Non siamo riusciti ad opporsi al loro potenziale offensivo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, vittoria pesante a Picerno. Toscano: "Presto per guardare la classifica"
Immagine news Serie C n.2 Perugia, Tedesco: "La priorità è tirarci fuori, dobbiamo mettere in salvo la categoria"
Immagine news Serie C n.3 Buscè alla vigilia di Foggia-Cosenza: "Gara trappola. Servono equilibrio, intensità e testa forte"
Immagine news Serie C n.4 Dolomiti Bellunesi, dicembre di fuoco. Bonatti: "Serve continuità, la Giana è un avversario solido"
Immagine news Serie C n.5 Casarano, Di Bari: "Col Potenza serviranno identità, cattiveria e continuità. Malcore? Gli devo molto"
Immagine news Serie C n.6 Padova, Faedo decisivo a Pescara: "Felicissimo per il gol, i tre punti erano fondamentali"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Fiorentina, Palladino sfida il suo passato
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Pisa-Inter, Chivu vuole il riscatto dopo due passi falsi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…