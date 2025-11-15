Buscè si gode i tre punti e avverte il Cosenza: "Bene il risultato, ma possiamo fare molto di più"

Il Cosenza torna da Latina con tre punti preziosi, firmati dalla poderosa conclusione di Mazzocchi nei primi minuti di gioco. Un successo importante, che però non soddisfa del tutto mister Antonio Buscè, lucido nel valutare una prestazione altalenante.

“Oggi si poteva fare molto di più,” ha dichiarato l’allenatore rossoblù. “Conoscevamo le difficoltà che comporta giocare qui, ma sapevamo anche dei loro giocatori in grado di accendere la partita, come Pargigi e Riccardi. In diversi momenti, soprattutto quando il Latina si è allungato, avremmo potuto gestire meglio gli spazi. Sono contento per il risultato, meno per alcune fasi della nostra gara”.

Buscè ha sottolineato come il match abbia imposto un’interpretazione diversa dal solito:

“Abbiamo commesso errori nella gestione dei momenti, ma questo campionato impone anche partite sporche, e oggi l’abbiamo fatta. Non amo i proclami, ma passo dopo passo stiamo dando tutto in questa sfida”.

Il tecnico ha poi riflettuto sul percorso fin qui compiuto dal suo gruppo:

“Quando sono arrivato, nessuno avrebbe scommesso un euro su di noi, e ne ero consapevole. Oggi abbiamo fatto ricredere molte persone. Non è proibito sognare, altrimenti rischiamo di svuotare il senso del lavoro che facciamo ogni giorno”.

C’è spazio anche per un’analisi sugli infortuni e sulle esigenze di mercato:

“Abbiamo difficoltà reali in alcuni ruoli, soprattutto ora con l’assenza di Cimino. Dobbiamo resistere fino a gennaio, poi interverremo per sistemare ciò che serve”.

Infine lo sguardo alla prossima sfida:

“Siamo lì, nella parte alta, ma con equilibrio e consapevolezza. Ora pensiamo al Benevento, non andiamo oltre. I ragazzi sanno bene cosa ci diciamo ogni giorno”.