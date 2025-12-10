Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Dall'U16 alla prima squadra: Ghiotto e Pipitò si allenano con Spalletti

Dall'U16 alla prima squadra: Ghiotto e Pipitò si allenano con SpallettiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:30La Giovane Italia
La Giovane Italia
I due calciatori bianconeri, protagonisti nel proprio campionato con mister Gridel, sono stati aggregati in vista della rifinitura di Napoli-Juve.

La sconfitta della Juve contro il Napoli ha lasciato dietro di sé un carico evidente di delusione. Da un lato l’amarezza dei tifosi bianconeri per un risultato che complica ulteriormente la corsa alle prime quattro posizioni; dall’altro un’ondata di critiche e recriminazioni che, come spesso accade in questi casi, si è rapidamente polarizzata. L’episodio più dibattuto resta la scelta di Spalletti di sostituire Yildiz e Conceição al 75’, sul punteggio di 1-1: una decisione letta da molti come il momento che ha cambiato l’inerzia del match.

Eppure, soprattutto per noi de La Giovane Italia, l’analisi di questo Napoli-Juve non può limitarsi all’immediato giudizio tecnico o al risultato del campo. C’è infatti un segnale positivo, un elemento di prospettiva che merita di essere sottolineato e che riguarda il settore giovanile bianconero.

In vista della rifinitura del big match, sono stati infatti aggregati alla prima squadra due classe 2010 di grandissima prospettiva: Alessandro Ghiotto e Giuseppe Pipitò. Si tratta di due tra i talenti più brillanti attualmente presenti nel vivaio juventino, pedine fondamentali e centrali dell’Under 16, formazione che sta dominando il girone A con numeri difficilmente replicabili nel panorama nazionale.

Avevamo già raccontato, settimane fa, l’impresa della Vecchia Signora nel 6-0 rifilato al Bologna nello scontro diretto. A quel successo sono poi seguite altre due vittorie, che hanno portato la Juve a un impressionante ruolino di marcia: 11 vittorie su 11 incontri disputati. Nessun’altra squadra italiana, dall'Under 15 fino alla Primavera, può vantare un percorso simile. Un dato che certifica la forza del gruppo e la qualità diffusa dell’organico, dalla solidità difensiva a un reparto offensivo capace di mantenersi su una media superiore ai tre gol a partita.

In questo contesto si inseriscono proprio Ghiotto e Pipitò, elementi cardine nonostante la giovanissima età. La possibilità di allenarsi sotto gli occhi di un tecnico come Spalletti e, soprattutto, al fianco di giocatori affermati quali Yildiz, Thuram e Locatelli, rappresenta per loro un’occasione di crescita che va ben oltre l’ordinario percorso di sviluppo di un quindicenne. Esperienze del genere, per precocità e valore tecnico dell’ambiente, hanno un peso significativo nel percorso di formazione di giovani di talento.

La Juve, dunque, esce dal Maradona con un risultato negativo ma con un segnale che guarda lontano. In un momento complesso per la prima squadra, il settore giovanile continua a offrire risposte, idee e prospettive. E il futuro, almeno su questo fronte, sembra parlare con un accento decisamente bianconero.

Articoli correlati
Lazio, il rinnovo di Marusic è un problema? Proposto anche a Juventus e Milan Lazio, il rinnovo di Marusic è un problema? Proposto anche a Juventus e Milan
De Ketelaere, Gravenberch e gli altri: tutti gli MVP delle gare di ieri in Champions... De Ketelaere, Gravenberch e gli altri: tutti gli MVP delle gare di ieri in Champions
Women's Champions League, questa sera Chelsea-Roma. Il programma completo Women's Champions League, questa sera Chelsea-Roma. Il programma completo
Altre notizie La Giovane Italia
Dall'U16 alla prima squadra: Ghiotto e Pipitò si allenano con Spalletti Dall'U16 alla prima squadra: Ghiotto e Pipitò si allenano con Spalletti
Karl o Satpaev? Se parliamo di 2008, l’Italia è tra le top. Ma qui si preferisce... Karl o Satpaev? Se parliamo di 2008, l’Italia è tra le top. Ma qui si preferisce criticare
Il viaggio di Bamba: dalla Pro Vercelli al Qatar, con un futuro (forse) in Serie... Il viaggio di Bamba: dalla Pro Vercelli al Qatar, con un futuro (forse) in Serie A
Una storia che si intreccia: Christopher Cassano decide il derby contro la Samp...... Una storia che si intreccia: Christopher Cassano decide il derby contro la Samp... di papà Antonio!
"In Italia manca il talento": una retorica diventata nauseante. E soprattutto falsa... "In Italia manca il talento": una retorica diventata nauseante. E soprattutto falsa
La Nazionale pesca dal Benfica: ecco chi è Luca Muzzi Moraes La Nazionale pesca dal Benfica: ecco chi è Luca Muzzi Moraes
Papà Manuel fu una leggenda in Scozia: Francesco Pascali brilla invece a Crema Papà Manuel fu una leggenda in Scozia: Francesco Pascali brilla invece a Crema
Reggiani e Inacio, i più brillanti dell’Italia al Mondiale U17. È un caso che i migliori... Reggiani e Inacio, i più brillanti dell’Italia al Mondiale U17. È un caso che i migliori crescano all'estero?
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Le più lette
1 Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
2 Nkunku via già a gennaio? Sì se arriva un'offerta accettabile. Attenzione alla pista Arabia
3 Inter, Chivu: "Rigore? Situazioni del genere capitano in ogni calcio d'angolo"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 dicembre
5 Liverpool, Slot: "Forse In Premier non fischiano quel rigore, ma abbiamo meritato"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Scaroni: "Milan club mondiale, deve stare in Champions. Allegri diffonde serenità a tutti"
Immagine top news n.1 Champions League, tutti i risultati e la classifica aggiornata: Atalanta 3^, Inter 4^
Immagine top news n.2 Altro big match perso dall'Inter, stavolta con rigorino. Il Liverpool scorda Salah e festeggia
Immagine top news n.3 Palladino fa la storia e mostra la via alla sua Atalanta: surclassati i campioni del mondo
Immagine top news n.4 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, pari e patta con la Premier: Italia sempre terza
Immagine top news n.5 Inter sfortunata e punita dal VAR: il Liverpool sbanca il Meazza, risultato finale di 0-1
Immagine top news n.6 Palladino scaccia i fantasmi di Verona: la sua Atalanta vince e convince col Chelsea, 2-1 finale
Immagine top news n.7 Dopo Spalletti, per Conte c'è Mourinho in Champions: "Un allenatore vincente, c'è poco da dire"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.2 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.3 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.4 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Pellegatti: " Niente Milan-Como a Perth, è una vittoria del popolo rossonero"
Immagine news Serie A n.2 Di Gennaro: "Il Milan si può giocare lo Scudetto. Gabbia è migliorato tanto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Giacomo Ferri: "Ora il Torino mi preoccupa. Vedo un atteggiamento passivo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Liverpool, Szoboszlai: "I tifosi dell'Inter devono prendersela con l'arbitro, non con me"
Immagine news Serie A n.2 Inter, Akanji mastica amaro: "È dura perdere per un rigore concesso in questa maniera"
Immagine news Serie A n.3 Inter, lungo confronto con Zwayer dopo la gara: l'arbitro è sembrato quasi costernato
Immagine news Serie A n.4 Scaroni: "Milan club mondiale, deve stare in Champions. Allegri diffonde serenità a tutti"
Immagine news Serie A n.5 Boga aggredito dai tifosi del Nizza, ora se ne andrà: proposto a Napoli, Fiorentina e Roma
Immagine news Serie A n.6 Lazio, il rinnovo di Marusic è un problema? Proposto anche a Juventus e Milan
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo-Sampdoria sarà trasmessa da Prime Video. Prima volta per una gara di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Alvini: "Il Frosinone mi ha dato tutto per fare bene. Tanti gol? Preferisco un calcio offensivo"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Venuti: "Gruppo sano e unito. Obiettivo salvezza, senza voli pindarici insensati"
Immagine news Serie B n.4 Un altro giovane di talento per la Reggiana: i granata si aggiudicano la corsa a Lepri
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, Odogwu: "Col Monza punto che vale oro. Castori? Ci spinge a mille”
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Daffara si prende la porta: il club valuta il riscatto, la Juve pensa al controriscatto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, Tesser: "I ragazzi stanno tenendo duro e non vengono premiati per quello che fanno"
Immagine news Serie C n.2 Torna in campo la Serie C. Oggi le quattro gare dei Quarti di Finale di Coppa Italia
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone C di Serie C: Chiricò non si ferma più
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone B di Serie C: Liverani inguaia il suo ex capitano
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone A di Serie C: Dolomiti, nessuna Clemenza per la Pro Patria
Immagine news Serie C n.6 Potenza, Di Bari su Pandolfi: "Difficile pensare che possa scendere di categoria"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Benfica-Napoli, per Mourinho può essere l'ultima chiamata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Liverpool
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women's Champions League, questa sera Chelsea-Roma. Il programma completo
Immagine news Calcio femminile n.2 Women's Champions League, i risultati della serata. Vittorie per Arsenal e Real
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Kuhl: "Il Chelsea è veloce, ma vogliamo portare a casa qualcosa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Cinquina della Juventus sul campo del St. Polten. Doppietta su rigore per Girelli
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini prima del Chelsea: "Servono personalità, orgoglio e sacrificio"
Immagine news Calcio femminile n.6 St. Polten-Juventus, le formazioni ufficiali: Canzi ne cambia 7. Girelli al centro dell'attacco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere