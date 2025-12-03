Focus TMW La Top 11 del Girone B di Serie C: ma quant'è bello il Guidonia di Ginestra?

E’ andata in archivio la 16^ giornata nel Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Forlì Bra 1-1

Gubbio Livorno 0-0

Pineto-Ravenna 0-3

Juventus Next Gen-Perugia 1-0

Arezzo-Sambenedettese 1-0

Campobasso-Pianese 0-1

Pontedera-Carpi 0-0

Ternana-Guidonia Montecelio 1-2

Vis Pesaro-Ascoli 1-1

Riposa: Torres

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 5-4-1:

Filippis (Pianese): non inganni l'1-1 finale, perchè il Campobasso ha costruito un numero importante di occasioni da gol cingendo d'assedio l'area di rigore bianconera. Ci ha pensato il portiere ospite, con una serie di prodezze, a evitare la sconfitta in uno scontro diretto già di fondamentale importanza. Su Magnaghi al 52' l'intervento più complicato, uno splendido colpo di reni su tiro a botta sicura da distanza ravvicinata.

Chiosa (Arezzo): sta vivendo uno dei periodi migliori della sua carriera, sarà senza dubbio un punto di forza degli amaranto anche in caso di promozione in serie B. Gioca con disarmante disinvoltura, al punto da far sembrare semplici interventi assai complicati. Stravince il duello con Eusepi e strappa applausi al pubblico di casa per un grande recupero su Sbaffo lanciato a rete. Insuperabile.

Esposito (Ravenna): simpaticamente, sui social, è nata una petizione da parte di quei tifosig giallorossi che vorrebbero gli dedicassero una statua. Segnale evidente del rapporto splendido che il centrale difensivo ha instaurato con l'ambiente giallorosso. Vedendo le sue prestazioni e l'autorevolezza con cui guida il reparto difensivo (con annesso assist a referto) vien da chiedersi ci facesse in D fino a pochi mesi fa.

Puczka (Juventus U23): interrompe la striscia positiva di Giovanni Tedesco riportando il Perugia sulla terra. Tap-in vincente a 10 minuti dalla fine al termine di una gara molto intelligente dal punto di vista tattico e senza sbavature in fase difensiva.

Noce (Livorno): lo 0-0 col Gubbio consente a Venturato di conquistare il terzo risultato utile di fila, tra l'altro senza gol al passivo. Merito soprattutto di un difensore sempre sul pezzo e che non ha mai perso la marcatura su Ghirardello e Tommasini. Bello anche un lancio in profondità per Dionisi.

Tascone (Guidonia): quale altro aggettivo si può utilizzare per definire il campionato di questa matricola terribile che veniva data da tutti come vittima sacrificale? Il successo di Terni, prestigioso quanto il colpaccio in casa dell'Arezzo, alimenta il sogno salvezza diretta e rende orgogliosa una società che, a piccoli passi, vuole imporsi nel calcio professionistico. Premiamo lui per aver propiziato la seconda rete e per aver svolto un lavoro di qualità e quantità in mediana.

Ndoj (Ascoli): la prestazione peggiore del campionato, la sensazione è che la squadra abbia accusato un contraccolpo psicologico dopo il ko interno con la capolista Arezzo. Tomei lo inserisce nel momento di maggiore difficoltà e si fa trovare pronto, con una serie di ottime verticalizzazioni per i compagni e il gol che consente quantomeno di portare a casa un punto.

Mawuli (Arezzo): incarna lo spirito di una società che ha investito tanto e di un popolo che sogna di tornare in serie B dopo un decennio di alti e bassi. Gioca con una maschera protettiva per proteggere lo zigomo fratturato e questo potrebbe incidere negativamente per un calciatore abituato alla battaglia e che ringhia sulle caviglie degli avversari. Invece è il solito leone a tutto campo che non perde un contrasto e che carica i compagni e la tifoseria nei momenti di difficoltà. Stoico.

Vezzoni (Vis Pesaro): "Sono contento per il gol, ma dispiace per non aver vinto contro una squadra forte come l'Ascoli" ha detto il centrocampista nel post partita, complimentandosi comunque con i compagni per l'ottima prestazione offerta contro una big del girone B. E' stato lui a sbloccare lo 0-0 con un piattone destro angolatissimo al termine di una pregevole azione corale.

Pietra (Carpi): proprio quando la partita sembrava incanalata sullo 0-0 ecco il gol del numero 80 che, al 96', acuisce la crisi del Pontedera di Menichini consentendo ai biancorossi di conquistare un sorprendente e lusinghiero quinto posto in classifica.

Petrelli (Forlì): lo svantaggio al 75' non ha scalfito l'entusiasmo di una squadra che ha voglia di difendere quella categoria così faticosamente riconquistata. E' lui a segnare la rete del definitivo 1-1 con un pregevole destro di prima intenzione: pallone all'incrocio dei pali e beffa per il Bra.

Ciro Ginestra (Guidonia): "Stiamo facendo un percorso molto importante, giochiamo a calcio e stiamo mettendo tanti punti in cascina per raggiungere al meglio i nostri obiettivi. Andremo a Terni per provare a fare il massimo" aveva detto alla vigilia, elogiando i suoi calciatori. E questo Guidonia è davvero un bel vedere: meritatissimo il quarto posto in classifica.