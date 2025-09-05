Ufficiale
Ribaltone Triestina! Ben Rosenzweig si è dimesso dalla carica di presidente
È un vero e proprio terremoto quello che ha appena scosso la Triestina. Ecco, di seguito, la nota del sodalizio alabardato:
"US Triestina Calcio 1918 annuncia oggi che Ben Rosenzweig si dimette dalla carica di presidente del club. A breve sarà previsto l'annuncio del nuovo presidente".
Una mossa, quella del club alabardato, nell'aria ormai da tempo, con le cronache a raccontare di movimenti intorno alla carica del massimo dirigente. Molto probabile l'addio aprirà le porte anche a novità riguardo alla proprietà, con l'ingresso dunque di nuove figure.
