ufficiale Giana Erminio, è addio con Contini. Non sarà lui il tecnico della prossima stagione

In attesa di riammissioni e ripescaggi, la Giana Erminio deve fare i conti con il futuro che per il momento è in Serie D: al netto della categoria, c'è una certezza, la squadra non ripartirà con mister Matteo Contini in panchina.

A renderlo noto la stessa società, con il comunicato che di seguito riportiamo:

"La A.S. GIANA Erminio comunica che non verrà rinnovato l’accordo con Matteo Contini che quindi non sarà l’allenatore della Giana nella prossima stagione 2022/2023. Il Club ringrazia mister Contini per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera lavorativa".