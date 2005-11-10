Le partite di oggi: il programma di venerdì 16 ottobre

Serata di calcio internazionale e italiano, con sfide distribuite tra i principali campionati europei e le categorie nazionali. Riflettori puntati sulla Ligue 1, sulla Bundesliga e ovviamente sulla Serie A, senza dimenticare gli appuntamenti di Serie B e Serie C, oltre alle gare di Eredivisie e LaLiga. Di seguito tutte le partite da seguire venerdì 16 ottobre.

Ligue 1 – Francia

20:45 Le Mans-Tolosa

Bundesliga – Germania

20:30 Francoforte-Colonia

Serie A – Italia

20:45 Frosinone-Sassuolo

Serie B – Italia

20:30 Verona-Catanzaro

Serie C – Girone A – Italia

20:30 Pro Vercelli-Lecco

Serie C – Girone B – Italia

20:30 Livorno-Grosseto

Eredivisie – Olanda

20:00 Heerenveen-Excelsior

LaLiga – Spagna

21:00 Deportivo La Coruña-Levante