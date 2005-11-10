Le partite di oggi: il programma di venerdì 16 ottobre
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 04:30Altre Notizie
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16.10.2026 04:30Altre Notizie
Frosinone-Sassuolo, in programma alle ore 20.45 tra le mura dello Stadio Benito Stirpe, apre la settima giornata di Serie A.
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Serata di calcio internazionale e italiano, con sfide distribuite tra i principali campionati europei e le categorie nazionali. Riflettori puntati sulla Ligue 1, sulla Bundesliga e ovviamente sulla Serie A, senza dimenticare gli appuntamenti di Serie B e Serie C, oltre alle gare di Eredivisie e LaLiga. Di seguito tutte le partite da seguire venerdì 16 ottobre.
Ligue 1 – Francia
20:45 Le Mans-Tolosa
Bundesliga – Germania
20:30 Francoforte-Colonia
Serie A – Italia
20:45 Frosinone-Sassuolo
Serie B – Italia
20:30 Verona-Catanzaro
Serie C – Girone A – Italia
20:30 Pro Vercelli-Lecco
Serie C – Girone B – Italia
20:30 Livorno-Grosseto
Eredivisie – Olanda
20:00 Heerenveen-Excelsior
LaLiga – Spagna
21:00 Deportivo La Coruña-Levante
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