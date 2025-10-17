Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lewandowski ko, Barça irritato? Flick: "Non pensava di essere infortunato"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 19:26Calcio estero
Daniele Najjar

Vigilia accesa per il Barcellona, in vista della sfida dei blaugrana contro il Girona, in programma domani alle 16.15. La stampa spagnola ha parlato del club che sarebbe irritato per l'infortunio rimediato in Nazionale da parte del centravanti Robert Lewandowski. Oggi, Lewandowski è infortunato e si parla del fatto che si rimarrà fuori per oltre un mese, anche se dopo lo stop con la Lituania il giocatore era fra i convocati nell'amichevole successiva, contro la Nuova Zelanda.

Interpellato in merito, l'allenatore del Barcellona Hansi Flick ha insistito sul fatto che il suo attaccante non pensava che fosse infortunato: "Robert mi ha detto la stessa cosa (dell'allenatore polacco). Si sentiva bene e non sentiva alcun dolore. Sappiamo che può succedere durante le pause per le nazionali".

Certo, queste Nazionali portano sempre più cattive notizie: "Non è facile per i giocatori ed è dannoso per noi. Tutti i viaggi che devono fare, andare al gala del Pallone d'Oro... (...) Non credo che nessun giocatore si prenda cura del proprio corpo quanto Robert e mi ha detto che non pensava di essere infortunato. Si prende sempre molta cura di sé. Nessuno della sua età, a parte forse Ronaldo, è in così buona forma. È un male per noi, ma dobbiamo lavorarci su ", ha detto in conferenza stampa.

