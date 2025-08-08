Ufficiale Adem Ljajic lascia il Novi Pazar. Il fantasista serbo vola in Bosnia e firma con l'FK Sarajevo

L’FK Sarajevo mette a segno un acquisto di grande prestigio: nella famiglia granata arriva Adem Ljajic, talento cristallino "il cui nome suscita rispetto da anni sui campi europei". Il fuoriclasse serbo metterà la sua esperienza e la sua classe al servizio del club bosniaco.

Nel corso della sua lunga carriera, il 33enne Ljajic ha lasciato un’impronta nei campionati più competitivi. Cresciuto calcisticamente nel Partizan Belgrado, ha indossato le maglie di Fiorentina, Roma, Inter, Torino e Beşiktaş, distinguendosi per tecnica, visione e qualità balistica. Reduce dall’esperienza al Novi Pazar, approda ora all’FK Sarajevo con un contratto fino al 2027, con opzione per un’ulteriore stagione.

Nel giorno della presentazione, Ljajić ha parlato con lucidità e determinazione: "Sono venuto qui non solo per giocare a calcio, ma per tornare a sentirlo davvero. Non prometto trofei: l’esperienza mi ha insegnato che non si annunciano, si conquistano. Prometto però che vedrete in me un calciatore pronto a dare tutto per questo stemma, per questi colori e per questa città". Con il suo arrivo, l’FK Sarajevo si assicura un leader dentro e fuori dal campo, capace di ispirare i compagni e infiammare i tifosi. Il Koševo è pronto ad applaudire un campione che vuole lasciare davvero il segno.